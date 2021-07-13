General Motors отказался от новой технологии в автомобилях из-за дефицита полупроводников
Согласно официальному заявлению GM, затронутые модели включают некоторые версии LT, Z71, Premier и High Country для Chevrolet Tahoe 2021 года, некоторые версии LT, Z71, Premier и High Country для Chevy Suburban 2021 года, а также некоторые образцы SLT, AT4 и Denali. Такая ситуация продлится минимум до конца 2021 года.
В частности, внедорожники, с 12 июля 2021 года не будут иметь беспроводных зарядных устройств. Клиенты, которые оформили предзаказ с данной функцией получат скидку в размере 75 долларов США.
Из-за глобального отсутствия микрочипов GM уже пришлось отказаться от HD Radio в пикапах Chevy Silverado 1500 и GMC Sierra 1500 2021 года. Взамен покупатели получили скидку в размере 50 долларов США. Автоматическая функция стоп-старт также будет исключена из версий V8 двух пикапов. Эту же новость многие автовладельцы встретили радостно.
Brian Zinchuk
Я никогда не куплю автомобиль с автоматической остановкой / запуском. Вполне возможно, что это дурацкая идея, которую придумали автопроизводители, начиная с тех автоматических ремней безопасности, которые могут задушить вас.
Iconic State of Mind
Они берут 1200 долларов за эти технические пакеты, и когда они их забирают, вы получаете целых 75 долларов США.
VroomVroom
Я ТАК хотел бы обойтись без автоматической остановки/запуска. Забавно то, что самое дешевое послепродажное решение для его отключения стоит 100 долларов. Удаление HD Radio и беспроводной зарядки могло бы стать для меня отличным знаком.
Jayne Mumaw
Что за 50 или 75 долларов ... когда вы все равно платите возмутительную цену за автомобиль ... 80 000 долларов!! ..... абсолютно безумно!!
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