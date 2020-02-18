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18 февраля 2020, 00:34

General Motors отправляет марку Holden в отставку

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Концерн General Motors «с тяжелым сердцем» объявил о закрытии австралийского бренда Holden. Последний завод марки расформировали еще 2,5 года назад, поэтому окончательный уход Holden из Австралии и Новой Зеландии оставался лишь вопросом времени.
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General Motors сокращает издержки и уходит с «правольных рынков» по всему миру. Концерн уже покинул Великобританию, Индию, Японию и Южную Африку. Теперь настал черед Австралии и Новой Зеландии. В Мельбурне закроют дизайн-бюро, отдел разработок и тестовый полигон. Около 600 сотрудников останутся без работы, еще 200 человек продолжат обслуживать автомобили Holden в официальных сервисных центрах.

История марки Holden насчитывает более 160 лет. В 1856 году британский эмигрант Джеймс Холден основал в Австралии фирму по изготовлению седел. В начале XX века компания переориентировалась на ремонт автомобилей, затем занялась изготовлением кузовов. В середине 1948 года Holden вошла в концерн General Motors. Тогда же увидел свет первый автомобиль, выпущенный под собственной маркой - Holden 48-215. В 2010-е годы австралийский автопром переживал тяжелые времена. Производство автомобилей на континенте стало невыгодным для всех компаний: Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Chrysler. Одна за другой они закрывали свои заводы. Последним в октябре 2017 года остановил конвейер завод Holden в Аделаиде.

Тем не менее, General Motors сохранит в Австралии особое подразделение - General Motors Motors Specialty Vehicles (GMSV), которое займется поставками в страну американских леворульных автомобилей и переделкой их в праворульные. Исключение могут сделать только для нового Corvette Stingray C8, который впервые в истории получит заводскую модификацию с правым рулем и будет поставляться в Австралию, Великобританию и Японию.

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General Motors отправляет марку Holden в отставку
{{material_121434}}General Motors сокращает издержки и уходит с «правольных рынков» по всему миру. Концерн уже покинул Великобританию, Индию, Японию и Южную Африку. Теперь настал черед Австралии и Новой Зеландии. В Мельбурне закроют дизайн-бюро, отдел разработок и тестовый полигон. Около 600 сотрудников останутся без работы, еще 200 человек продолжат обслуживать автомобили Holden в официальных сервисных центрах.История марки Holden насчитывает более 160 лет. В 1856 году британский эмигрант Джеймс Холден основал в Австралии фирму по изготовлению седел. В начале XX века компания переориентировалась на ремонт автомобилей, затем занялась изготовлением кузовов. В середине 1948 года Holden вошла в концерн General Motors. Тогда же увидел свет первый автомобиль, выпущенный под собственной маркой - Holden 48-215. В 2010-е годы австралийский автопром переживал тяжелые времена. Производство автомобилей на континенте стало невыгодным для всех компаний: Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Chrysler. Одна за другой они закрывали свои заводы. Последним в октябре 2017 года остановил конвейер завод Holden в Аделаиде.Тем не менее, General Motors сохранит в Австралии особое подразделение - General Motors Motors Specialty Vehicles (GMSV), которое займется поставками в страну американских леворульных автомобилей и переделкой их в праворульные. Исключение могут сделать только для нового Corvette Stingray C8, который впервые в истории получит заводскую модификацию с правым рулем и будет поставляться в Австралию, Великобританию и Японию.
2020-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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