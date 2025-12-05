GM столкнулась с неожиданной проблемой: почему новые Silverado остались без руководства – что это значит для покупателей

General Motors отзывает тысячи Chevrolet Silverado из-за отсутствия инструкции для владельца

В начале октября 2025 года сотрудник General Motors сообщил о необычной ситуации: несколько новых Chevrolet Silverado 2500 прибыли к дилерам без инструкции для владельца. Проверка выявила, что таких автомобилей оказалось гораздо больше. Подробности расследования и возможные последствия для покупателей – в нашем материале.

Корпорация General Motors столкнулась со значительным сбоем в октябре 2025 года. После того как сотрудник обнаружил четыре новых пикапа Chevrolet Silverado 2500 без руководства по эксплуатации, внутренняя проверка выявила масштабную проблему. По данным расследования, на рынок США было поставлено более 3400 таких автомобилей с отсутствующей обязательной документацией.

Этот, казалось бы, незначительное упущение вызвало серьёзную реакцию. В руководстве содержится критически важная информация по безопасности, обслуживанию и гарантии, и его отсутствие может привести к неправильной эксплуатации автомобилей. Ситуация привлекла внимание даже представителей администрации национальной безопасности США.

General Motors отреагировала оперативно и публично. Компания не стала замалчивать проблему, а сразу признала ошибку и начала масштабную кампанию по её устранению. Всем дилерам и владельцам затронутых пикапов рассылаются недостающие руководства, а также предлагается консультационная поддержка. В GM подчеркивают, что техническое состояние автомобилей и их безопасность не нарушены, но компания обязана обеспечить клиентов полным комплектом документации.

Эксперты отмечают, что подобные сбои периодически случаются у крупных автопроизводителей. Однако открытый и клиентоориентированный подход GM, направленный на максимальную прозрачность и быстрое решение проблемы, может, напротив, положительно повлиять на репутацию бренда. Компания предприняла шаги, чтобы подобные инциденты не повторялись, а владельцы автомобилей могут быть уверены, что их интересы защищены.