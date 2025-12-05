GM столкнулась с неожиданной проблемой: почему новые Silverado остались без руководства – что это значит для покупателей

5 декабря 2025, 08:28
General Motors отзывает тысячи Chevrolet Silverado из-за отсутствия инструкции для владельца
General Motors отзывает тысячи Chevrolet Silverado из-за отсутствия инструкции для владельца
В начале октября 2025 года сотрудник General Motors сообщил о необычной ситуации: несколько новых Chevrolet Silverado 2500 прибыли к дилерам без инструкции для владельца. Проверка выявила, что таких автомобилей оказалось гораздо больше. Подробности расследования и возможные последствия для покупателей – в нашем материале.
Корпорация General Motors столкнулась со значительным сбоем в октябре 2025 года. После того как сотрудник обнаружил четыре новых пикапа Chevrolet Silverado 2500 без руководства по эксплуатации, внутренняя проверка выявила масштабную проблему. По данным расследования, на рынок США было поставлено более 3400 таких автомобилей с отсутствующей обязательной документацией.
Этот, казалось бы, незначительное упущение вызвало серьёзную реакцию. В руководстве содержится критически важная информация по безопасности, обслуживанию и гарантии, и его отсутствие может привести к неправильной эксплуатации автомобилей. Ситуация привлекла внимание даже представителей администрации национальной безопасности США.
General Motors отреагировала оперативно и публично. Компания не стала замалчивать проблему, а сразу признала ошибку и начала масштабную кампанию по её устранению. Всем дилерам и владельцам затронутых пикапов рассылаются недостающие руководства, а также предлагается консультационная поддержка. В GM подчеркивают, что техническое состояние автомобилей и их безопасность не нарушены, но компания обязана обеспечить клиентов полным комплектом документации.
Эксперты отмечают, что подобные сбои периодически случаются у крупных автопроизводителей. Однако открытый и клиентоориентированный подход GM, направленный на максимальную прозрачность и быстрое решение проблемы, может, напротив, положительно повлиять на репутацию бренда. Компания предприняла шаги, чтобы подобные инциденты не повторялись, а владельцы автомобилей могут быть уверены, что их интересы защищены.
Похожие материалы Шевроле
-
25.11.2025, 11:56
Редкий Corvette Silver Anniversary с мотором L82 нашли заброшенным в лесу Канады
В Канаде обнаружили уникальный Chevrolet Corvette 1978 года с редким мотором L82. Машина простояла под открытым небом много лет. Владелец восстановил двигатель, но вскоре бросил авто в лесу. Теперь Corvette ищет нового хозяина и, возможно, полную реставрацию.Читать далее
-
14.11.2025, 07:23
GM отзывает более 62 тысяч Chevrolet Silverado MD из-за риска возгорания проводки
В 2025 года GM начал масштабный отзыв среднетоннажных Chevrolet Silverado. Причина – возможная утечка тормозной жидкости и риск короткого замыкания. Виноват поставщик, использовавший неправильный состав для уплотнителя. Подробности и последствия – в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 09:26
Специалисты из США превратили Chevrolet Silverado в идеальный заднеприводный пикап с механикой
Американские инженеры кардинально изменили популярный пикап. В проекте использовали редкую компоновку и необычные решения. Автомобиль получил новую трансмиссию и стал еще интереснее. Подробности о доработках и особенностях — в нашем материале.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
23.10.2025, 20:22
Владелец купил новый Chevrolet Silverado 1500, вложился в тюнинг и продал дешевле
История о том, как владелец решил доработать новый пикап. Он вложил немалую сумму в тюнинг. Но итоговая продажа оказалась неожиданной. Почему так произошло и что стало с машиной — читайте в материале.Читать далее
-
07.10.2025, 19:19
Владелец нового Chevrolet Silverado 1500 ZR2 не смог продать пикап даже за 58 тысяч
Почти новый пикап Chevrolet Silverado 1500 ZR2 выставили на аукцион. Владелец ожидал получить за него крупную сумму. Однако интерес покупателей оказался неожиданно низким. Что стало причиной такого результата — остается загадкой.Читать далее
-
29.09.2025, 06:29
Редкий кастомный пикап на базе Chevrolet Silverado продают в Горно-Алтайске
В Горно-Алтайске выставлен на продажу необычный пикап LIBRO. Машина построена на базе Chevrolet Silverado. Под капотом установлен турбодизель с внушительной отдачей. Цена автомобиля удивит даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
28.03.2023, 11:19
Оторвавшееся колесо отправило Kia Soul в полет: видео невероятной аварии
Шутливо-философский Закон Мерфи гласит: «Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдёт не так». Невероятное стечение обстоятельств привело к шокирующей аварии на одной из автомагистралей в США.Читать далее
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
25.11.2025, 11:56
Редкий Corvette Silver Anniversary с мотором L82 нашли заброшенным в лесу Канады
В Канаде обнаружили уникальный Chevrolet Corvette 1978 года с редким мотором L82. Машина простояла под открытым небом много лет. Владелец восстановил двигатель, но вскоре бросил авто в лесу. Теперь Corvette ищет нового хозяина и, возможно, полную реставрацию.Читать далее
-
14.11.2025, 07:23
GM отзывает более 62 тысяч Chevrolet Silverado MD из-за риска возгорания проводки
В 2025 года GM начал масштабный отзыв среднетоннажных Chevrolet Silverado. Причина – возможная утечка тормозной жидкости и риск короткого замыкания. Виноват поставщик, использовавший неправильный состав для уплотнителя. Подробности и последствия – в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 09:26
Специалисты из США превратили Chevrolet Silverado в идеальный заднеприводный пикап с механикой
Американские инженеры кардинально изменили популярный пикап. В проекте использовали редкую компоновку и необычные решения. Автомобиль получил новую трансмиссию и стал еще интереснее. Подробности о доработках и особенностях — в нашем материале.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
23.10.2025, 20:22
Владелец купил новый Chevrolet Silverado 1500, вложился в тюнинг и продал дешевле
История о том, как владелец решил доработать новый пикап. Он вложил немалую сумму в тюнинг. Но итоговая продажа оказалась неожиданной. Почему так произошло и что стало с машиной — читайте в материале.Читать далее
-
07.10.2025, 19:19
Владелец нового Chevrolet Silverado 1500 ZR2 не смог продать пикап даже за 58 тысяч
Почти новый пикап Chevrolet Silverado 1500 ZR2 выставили на аукцион. Владелец ожидал получить за него крупную сумму. Однако интерес покупателей оказался неожиданно низким. Что стало причиной такого результата — остается загадкой.Читать далее
-
29.09.2025, 06:29
Редкий кастомный пикап на базе Chevrolet Silverado продают в Горно-Алтайске
В Горно-Алтайске выставлен на продажу необычный пикап LIBRO. Машина построена на базе Chevrolet Silverado. Под капотом установлен турбодизель с внушительной отдачей. Цена автомобиля удивит даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
28.03.2023, 11:19
Оторвавшееся колесо отправило Kia Soul в полет: видео невероятной аварии
Шутливо-философский Закон Мерфи гласит: «Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдёт не так». Невероятное стечение обстоятельств привело к шокирующей аварии на одной из автомагистралей в США.Читать далее
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее