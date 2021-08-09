General Motors показала еще один эскиз нового Hummer
General Motors готовит электрический GMC Hummer и постоянно публикует новые эскизы. Внедорожный монстр с аккумулятором Ultium на 200 кВтч дебютировал в Сети 21 октября 2021 года. На следующий день на странице GM Design в Instagram были опубликованы некоторые из ранних «тематических эскизов» Hummer, которые должны быть похожи на серийную версию. Месяц спустя GM показала серию рендеров на которых внедорожник выглядел более дерзко.
Все рисунки демонстрируют одинаковые пропорции. Но на новейшем эскизе крылья более широкие, чем на серийном экземпляре, а колесные арки вырезаны с зазором, как у Baja 1000 Trophy Truck. Задняя часть, за исключением буксирных крюков, полностью отличается от серийной.
Первые поставки GMC Hummer EV Edition ожидаются в конце текущего года. Тогда же и появится возможность рассмотреть внедорожник более детально.
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