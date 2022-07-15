General Motors построит сеть быстрых зарядных станций. Инвестиции составят 750 млн долларов

Компании намерены установить в общей сложности 2000 быстрых зарядных устройств в 500 местах вдоль американских автомагистралей с интервалом 50 миль. Ожидается, что значительная часть этих зарядных станций будет установлена и заработает к концу 2023 года.

Сделка является частью усилий GM по созданию доступной сети быстрой зарядки. Необходимость в этом обусловлена тем, что в течение следующих нескольких лет на американский рынок выедет целая серия новых электромобилей. «Генералы» заявили о свое намерении вложиться в зарядную инфраструктуру и готовы выделить на это порядка 750 млн долларов.

Речь, как сообщается, идет преимущественно о мощных и быстродействующих зарядных устройствах 350 кВт, все они будут устанавливаться, эксплуатироваться и обслуживаться сетью EVgo.

Особо подчеркивается, что зарядные станции будут доступны абсолютно для всех электромобилей, совместимых с системой быстрой зарядки постоянного тока.

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