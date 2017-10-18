18 октября 2017, 12:17

General Motors проведет испытания беспилотников в Нью-Йорке

Американская корпорация General Motors может стать первой из всех компаний, которая проведет дорожные тесты «самостоятельных» автомобилей на территории Нью-Йорка. Испытания намечены на начало 2018 года.
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Аналитики США расценивают этот шаг как попытку GM завоевать лидерство в области разработки моделей с автономными системами управления. Кайл Вогт, глава дочернего предприятия Cruise Automation, занимающегося созданием беспилотников, уже озвучил название модели. Так, на дороги Нью-Йорка выйдет Chevrolet Bolt с системой «самостоятельного» вождения.

Компания также назвала район города, предназначенный для тестирования. Власти разрешили провести испытания в нижней части Манхэттена, а площадь отведенного участка составила около 12 кв. км. Правда, машины будут автономными не до конца - внутри автомобилей будут находится специалисты Cruise Automation. Они будут фиксировать информацию во время заезда, а также смогут взять управление на себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Как заявляет General Motors, дорожные испытания в городской черте являются более эффективными, так как беспилотникам придется решать более сложные задачи, а риск возникновения внештатных ситуаций гораздо выше, чем в условиях полигона. Тестирования дадут возможность доработать программное обеспечение «самостоятельного» транспорта.

Напомним, что большая часть компаний, занимающихся разработкой автомобилей с автономными системами управления, проводят испытания на территории штата Калифорния.

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General Motors проведет испытания беспилотников в Нью-Йорке
{{material_121350}}Аналитики США расценивают этот шаг как попытку GM завоевать лидерство в области разработки моделей с автономными системами управления. Кайл Вогт, глава дочернего предприятия Cruise Automation, занимающегося созданием беспилотников, уже озвучил название модели. Так, на дороги Нью-Йорка выйдет Chevrolet Bolt с системой «самостоятельного» вождения.Компания также назвала район города, предназначенный для тестирования. Власти разрешили провести испытания в нижней части Манхэттена, а площадь отведенного участка составила около 12 кв. км. Правда, машины будут автономными не до конца - внутри автомобилей будут находится специалисты Cruise Automation. Они будут фиксировать информацию во время заезда, а также смогут взять управление на себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Как заявляет General Motors, дорожные испытания в городской черте являются более эффективными, так как беспилотникам придется решать более сложные задачи, а риск возникновения внештатных ситуаций гораздо выше, чем в условиях полигона. Тестирования дадут возможность доработать программное обеспечение «самостоятельного» транспорта.Напомним, что большая часть компаний, занимающихся разработкой автомобилей с автономными системами управления, проводят испытания на территории штата Калифорния.
2017-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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