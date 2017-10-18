General Motors проведет испытания беспилотников в Нью-Йорке
Компания также назвала район города, предназначенный для тестирования. Власти разрешили провести испытания в нижней части Манхэттена, а площадь отведенного участка составила около 12 кв. км. Правда, машины будут автономными не до конца - внутри автомобилей будут находится специалисты Cruise Automation. Они будут фиксировать информацию во время заезда, а также смогут взять управление на себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Как заявляет General Motors, дорожные испытания в городской черте являются более эффективными, так как беспилотникам придется решать более сложные задачи, а риск возникновения внештатных ситуаций гораздо выше, чем в условиях полигона. Тестирования дадут возможность доработать программное обеспечение «самостоятельного» транспорта.
Напомним, что большая часть компаний, занимающихся разработкой автомобилей с автономными системами управления, проводят испытания на территории штата Калифорния.
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