GM разрешил свободную продажу Corvette E-Ray и Z06 - что будет с ZR1 и ZR1X?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 20:11

General Motors снял ограничения на перепродажу Corvette E-Ray и Z06 в 2025 году

General Motors снял ограничения на перепродажу Corvette E-Ray и Z06 в 2025 году

GM разрешил свободную продажу Corvette E-Ray и Z06 - что будет с ZR1 и ZR1X?

General Motors снял ограничения на перепродажу Corvette E-Ray и Z06 в 2025 году

General Motors изменил правила для владельцев Corvette. Теперь E-Ray и Z06 можно продавать без ограничений. Но для ZR1 и ZR1X ограничения сохраняются. Дилеры уже получили новые инструкции. Подробности о причинах и последствиях решения читайте далее.

General Motors изменил правила для владельцев Corvette. Теперь E-Ray и Z06 можно продавать без ограничений. Но для ZR1 и ZR1X ограничения сохраняются. Дилеры уже получили новые инструкции. Подробности о причинах и последствиях решения читайте далее.

В 2025 году General Motors пересмотрел свою политику по перепродаже автомобилей Chevrolet Corvette восьмого поколения. Теперь владельцы новых Corvette E-Ray и Z06 получили возможность свободно распоряжаться своими машинами, не опасаясь прежних ограничений при перепродаже. Такое решение стало неожиданным для многих поклонников марки и дилеров, ведь ранее компания жестко контролировала вторичный рынок этих моделей.

Как сообщает Autoevolution, General Motors (GM) направила дилерам обновленные правила, касающиеся перепродажи автомобилей Corvette. Главное изменение коснулось моделей Corvette E-Ray и Z06. Теперь их владельцы могут продавать свои автомобили без риска столкнуться с санкциями со стороны производителя. Ранее такие действия могли привести, например, к блокировке гарантии.

Однако для будущих топовых версий — ZR1 и ZR1X — ограничения на перепродажу сохранятся. В компании объясняют это стремлением сохранить эксклюзивность моделей и контролировать их распространение. GM опасается, что свободная продажа может спровоцировать спекуляции и необоснованный рост цен на вторичном рынке.

Предыдущая политика GM, ограничивающая перепродажу новых Corvette, вызывала немало споров. Многие автолюбители считали такие меры излишне строгими и несправедливыми. Снятие ограничений для E-Ray и Z06, по мнению экспертов, может оживить рынок и повысить интерес к этим моделям.

Для дилеров новые правила также стали важным шагом — теперь они могут более гибко работать с клиентами, не опасаясь нарушить требования производителя. Ожидается, что спрос на E-Ray и Z06 вырастет, поскольку покупатели смогут перепродавать их без риска каких-либо санкций.

Что касается моделей ZR1 и ZR1X, то GM пока не планирует смягчать для них свою политику. Компания намерена следить за ситуацией на рынке и может пересмотреть свою позицию в зависимости от спроса и поведения покупателей. Пока же эти версии остаются под строгим контролем, что лишь подогревает к ним интерес со стороны коллекционеров и энтузиастов.

Таким образом, General Motors пошла навстречу клиентам, смягчив правила для популярных модификаций Corvette. Это решение может создать прецедент и побудить других автопроизводителей пересмотреть свою политику в отношении перепродажи эксклюзивных моделей. Время покажет, как эти нововведения повлияют на рынок.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Брянск Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться