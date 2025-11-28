GM разрешил свободную продажу Corvette E-Ray и Z06 - что будет с ZR1 и ZR1X?

Как сообщает Autoevolution, General Motors (GM) направила дилерам обновленные правила, касающиеся перепродажи автомобилей Corvette. Главное изменение коснулось моделей Corvette E-Ray и Z06. Теперь их владельцы могут продавать свои автомобили без риска столкнуться с санкциями со стороны производителя. Ранее такие действия могли привести, например, к блокировке гарантии.

Однако для будущих топовых версий — ZR1 и ZR1X — ограничения на перепродажу сохранятся. В компании объясняют это стремлением сохранить эксклюзивность моделей и контролировать их распространение. GM опасается, что свободная продажа может спровоцировать спекуляции и необоснованный рост цен на вторичном рынке.

Предыдущая политика GM, ограничивающая перепродажу новых Corvette, вызывала немало споров. Многие автолюбители считали такие меры излишне строгими и несправедливыми. Снятие ограничений для E-Ray и Z06, по мнению экспертов, может оживить рынок и повысить интерес к этим моделям.

Для дилеров новые правила также стали важным шагом — теперь они могут более гибко работать с клиентами, не опасаясь нарушить требования производителя. Ожидается, что спрос на E-Ray и Z06 вырастет, поскольку покупатели смогут перепродавать их без риска каких-либо санкций.

Что касается моделей ZR1 и ZR1X, то GM пока не планирует смягчать для них свою политику. Компания намерена следить за ситуацией на рынке и может пересмотреть свою позицию в зависимости от спроса и поведения покупателей. Пока же эти версии остаются под строгим контролем, что лишь подогревает к ним интерес со стороны коллекционеров и энтузиастов.

Таким образом, General Motors пошла навстречу клиентам, смягчив правила для популярных модификаций Corvette. Это решение может создать прецедент и побудить других автопроизводителей пересмотреть свою политику в отношении перепродажи эксклюзивных моделей. Время покажет, как эти нововведения повлияют на рынок.