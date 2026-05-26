Изобретение инженеров GM: машина предупреждит о скрытых опасностях и поможет избежать аварий

26 мая 2026, 17:54
General Motors внедряет систему CPS: автомобили смогут видеть сквозь препятствия
General Motors внедряет систему CPS: автомобили смогут видеть сквозь препятствия
General Motors представил уникальную технологию CPS, которая объединяет автомобили в единую сеть и позволяет видеть то, что скрыто за большими машинами или углами зданий. Система уже вызвала интерес у экспертов: какие задачи она решает, что мешает запуску и почему это важно для безопасности на дорогах - разбираемся, как изменится привычное вождение в ближайшие годы.
Российских водителей ждет новая эра безопасности: General Motors анонсировал систему Collaborative Perception System (CPS), которая может полностью изменить подход к управлению автомобилем в городских условиях. Теперь даже в самых сложных ситуациях, когда обзор перекрыт грузовиком или фургоном, водитель сможет заранее узнать о скрытой угрозе - будь то пешеход, велосипедист или другая машина. Это не просто очередная опция, а шаг к созданию «коллективного разума» на дорогах, где каждый автомобиль становится частью единой наблюдательной сети.
Суть CPS - в обмене данными между машинами. Каждый автомобиль, оснащенный этой системой, собирает информацию с камер, радаров, лидаров и GPS-датчиков. Затем бортовой компьютер формирует панорамное изображение окружающей обстановки, которое отправляется в облако. Там данные от разных машин синхронизируются и объединяются в единую трехмерную карту без слепых зон. Готовая модель возвращается на экраны автомобилей: водитель видит, что происходит за углом или за припаркованным транспортом, а автопилот получает дополнительную информацию для принятия решений.
Зона действия CPS ограничена 50-75 метрами, но этого достаточно для решения ключевых задач: обнаружения пешеходов за машинами, поиска свободных парковочных мест, предупреждения о ямах и других опасностях. При этом нагрузка на серверы и бортовые компьютеры минимальна, что особенно важно для массового внедрения. Как отмечают эксперты, подобные технологии могут стать стандартом для городских автомобилей уже в ближайшие годы.
Однако на пути к массовому запуску CPS есть серьезные препятствия. Во-первых, необходима стандартизация: обмен данными между машинами разных марок возможен только при едином протоколе. Без этого «коллективный разум» останется внутри экосистемы GM. Во-вторых, требуется прозрачная система защиты персональных данных, ведь автомобили будут постоянно передавать координаты, скорость и траекторию движения. И, наконец, кибербезопасность: взлом CPS и распространение ложной информации могут привести к авариям, поэтому надежность сети - отдельная задача для инженеров.
Пока система CPS существует только в виде патента, опубликованного в США, и до появления в серийных автомобилях пройдет еще несколько лет. Тем не менее, интерес к подобным решениям растет: например, в материале о выборе городских кроссоверов эксперты уже подчеркивали важность новых технологий для повышения безопасности и комфорта в мегаполисах.
Для справки: подобные системы коллективного восприятия разрабатывают и другие автоконцерны, но GM одним из первых предложил облачную синхронизацию данных в реальном времени. Если CPS получит поддержку на уровне отрасли, это может привести к появлению новых стандартов безопасности и сделать дороги заметно безопаснее. Важно помнить, что внедрение таких технологий требует не только технических решений, но и изменений в законодательстве, а также доверия со стороны водителей.
Похожие материалы Шевроле, Кадиллак, ГМС
-
26.05.2026, 18:28
JAC J7: двухлетний лифтбек D-класса с АКПП и кожей дешевле новой Гранты
На рынке подержанных авто в России двухлетний JAC J7 с богатой комплектацией и автоматом стоит как новая Лада Гранта, но предлагает куда больше опций. Разбираемся, чем объясняется такая разница в цене и стоит ли рассматривать китайский лифтбек как альтернативу привычным моделям.Читать далее
-
26.05.2026, 17:21
Сертификация Senat 900: старт массового выпуска нового седана в России
Мало кто ожидал, что отечественный премиум-седан Senat 900 так быстро пройдет сертификацию. Теперь модель официально готова к массовому производству и появлению в автосалонах. Почему это событие может изменить рынок, какие особенности у новинки и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
26.05.2026, 17:04
Jetour X70 Plus 2023: опыт владения, плюсы и минусы кроссовера для России
Подробный разбор реального опыта владения Jetour X70 Plus 2023: что удивило владельца, какие опции оказались полезными, а какие - разочаровали. Почему кроссовер не стал идеальным выбором и что важно знать перед покупкой. Мало кто обращает внимание на нюансы работы систем зимой и особенности комплектаций - рассказываем, что скрыто за внешней привлекательностью.Читать далее
-
26.05.2026, 16:47
Проблемы Лада Нива Тревел 2026: опыт владельца и неожиданные выводы
Владелец новенькой Лада Нива Тревел, купленной в 2026 году, поделился реальными впечатлениями от эксплуатации. Он столкнулся с рядом технических нюансов, которые часто остаются за кадром официальных обзоров. Почему эти детали могут повлиять на выбор автомобиля и что советуют специалисты - рассказываем подробно. Даже новые авто могут не только радовать, но и неприятно удивлять неожиданными минусами.Читать далее
-
26.05.2026, 16:37
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж, цены и ключевые отличия
Sollers SF5 выходит на рынок с заметными изменениями: новая внешность, автоматическая коробка передач и улучшенная кабина. Модель уже доступна для заказа, а ее особенности могут изменить расстановку сил среди коммерческих фургонов в России.Читать далее
-
26.05.2026, 16:29
Geely Monjaro 2024: опыт владения, плюсы и минусы для семьи
Мало кто задумывается, как быстро меняются требования к семейному авто. Geely Monjaro 2024 оказался в центре внимания: владелец делится реальным опытом, сравнивает с конкурентами и объясняет, почему китайские кроссоверы вытесняют привычные бренды. Какие детали часто игнорируют и что может удивить даже опытных водителей - рассказываем подробно.Читать далее
-
26.05.2026, 16:13
Половина россиян уверены: детское такси в стране лучше, чем за границей
Родители из крупных городов все чаще доверяют поездки с детьми такси, и это не случайно: сервисы предлагают специальные тарифы, а качество услуг, по мнению большинства, заметно выросло за последние годы. Почему россияне считают, что у нас детское такси лучше, чем за рубежом, и какие опции востребованы чаще всего - эксперты объяснили, что изменилось и на что теперь обращают внимание при выборе машины для ребенка.Читать далее
-
26.05.2026, 15:29
Премьера «ГАЗели NN» с новой роботизированной коробкой: что изменилось для водителей
На выставке COMvex показали прототип «ГАЗели NN» с роботизированной коробкой передач. Это решение может изменить подход к городской доставке и облегчить работу водителей в плотном трафике. Почему новинка вызвала интерес у специалистов и какие плюсы отмечают эксперты - разбираемся, что стоит за этим обновлением.Читать далее
-
26.05.2026, 15:13
Внедорожный ГАЗ «Соболь» показали в Москве: новая версия с лебедкой и шноркелем
На выставке в Москве дебютировала необычная версия ГАЗ «Соболь» с доработками для бездорожья. Модель пока не поступила в серию, но интерес к ней уже высок. Какие детали отличают новинку, почему ее ждут и что может повлиять на решение о запуске - разбираемся, что известно на данный момент.Читать далее
-
26.05.2026, 14:41
ГАЗ представил новую полноприводную «ГАЗель NN» с усиленной рамой и массой 5 тонн
На выставке Comvex дебютировала самая тяжелая и выносливая «ГАЗель» - теперь с полным приводом и усиленной рамой. Модель обещает расширить возможности коммерческого транспорта в России. Почему именно сейчас это важно для бизнеса и какие детали скрыты в технических характеристиках - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы Шевроле, Кадиллак, ГМС
-
26.05.2026, 18:28
JAC J7: двухлетний лифтбек D-класса с АКПП и кожей дешевле новой Гранты
На рынке подержанных авто в России двухлетний JAC J7 с богатой комплектацией и автоматом стоит как новая Лада Гранта, но предлагает куда больше опций. Разбираемся, чем объясняется такая разница в цене и стоит ли рассматривать китайский лифтбек как альтернативу привычным моделям.Читать далее
-
26.05.2026, 17:21
Сертификация Senat 900: старт массового выпуска нового седана в России
Мало кто ожидал, что отечественный премиум-седан Senat 900 так быстро пройдет сертификацию. Теперь модель официально готова к массовому производству и появлению в автосалонах. Почему это событие может изменить рынок, какие особенности у новинки и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
26.05.2026, 17:04
Jetour X70 Plus 2023: опыт владения, плюсы и минусы кроссовера для России
Подробный разбор реального опыта владения Jetour X70 Plus 2023: что удивило владельца, какие опции оказались полезными, а какие - разочаровали. Почему кроссовер не стал идеальным выбором и что важно знать перед покупкой. Мало кто обращает внимание на нюансы работы систем зимой и особенности комплектаций - рассказываем, что скрыто за внешней привлекательностью.Читать далее
-
26.05.2026, 16:47
Проблемы Лада Нива Тревел 2026: опыт владельца и неожиданные выводы
Владелец новенькой Лада Нива Тревел, купленной в 2026 году, поделился реальными впечатлениями от эксплуатации. Он столкнулся с рядом технических нюансов, которые часто остаются за кадром официальных обзоров. Почему эти детали могут повлиять на выбор автомобиля и что советуют специалисты - рассказываем подробно. Даже новые авто могут не только радовать, но и неприятно удивлять неожиданными минусами.Читать далее
-
26.05.2026, 16:37
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж, цены и ключевые отличия
Sollers SF5 выходит на рынок с заметными изменениями: новая внешность, автоматическая коробка передач и улучшенная кабина. Модель уже доступна для заказа, а ее особенности могут изменить расстановку сил среди коммерческих фургонов в России.Читать далее
-
26.05.2026, 16:29
Geely Monjaro 2024: опыт владения, плюсы и минусы для семьи
Мало кто задумывается, как быстро меняются требования к семейному авто. Geely Monjaro 2024 оказался в центре внимания: владелец делится реальным опытом, сравнивает с конкурентами и объясняет, почему китайские кроссоверы вытесняют привычные бренды. Какие детали часто игнорируют и что может удивить даже опытных водителей - рассказываем подробно.Читать далее
-
26.05.2026, 16:13
Половина россиян уверены: детское такси в стране лучше, чем за границей
Родители из крупных городов все чаще доверяют поездки с детьми такси, и это не случайно: сервисы предлагают специальные тарифы, а качество услуг, по мнению большинства, заметно выросло за последние годы. Почему россияне считают, что у нас детское такси лучше, чем за рубежом, и какие опции востребованы чаще всего - эксперты объяснили, что изменилось и на что теперь обращают внимание при выборе машины для ребенка.Читать далее
-
26.05.2026, 15:29
Премьера «ГАЗели NN» с новой роботизированной коробкой: что изменилось для водителей
На выставке COMvex показали прототип «ГАЗели NN» с роботизированной коробкой передач. Это решение может изменить подход к городской доставке и облегчить работу водителей в плотном трафике. Почему новинка вызвала интерес у специалистов и какие плюсы отмечают эксперты - разбираемся, что стоит за этим обновлением.Читать далее
-
26.05.2026, 15:13
Внедорожный ГАЗ «Соболь» показали в Москве: новая версия с лебедкой и шноркелем
На выставке в Москве дебютировала необычная версия ГАЗ «Соболь» с доработками для бездорожья. Модель пока не поступила в серию, но интерес к ней уже высок. Какие детали отличают новинку, почему ее ждут и что может повлиять на решение о запуске - разбираемся, что известно на данный момент.Читать далее
-
26.05.2026, 14:41
ГАЗ представил новую полноприводную «ГАЗель NN» с усиленной рамой и массой 5 тонн
На выставке Comvex дебютировала самая тяжелая и выносливая «ГАЗель» - теперь с полным приводом и усиленной рамой. Модель обещает расширить возможности коммерческого транспорта в России. Почему именно сейчас это важно для бизнеса и какие детали скрыты в технических характеристиках - разбираемся в материале.Читать далее