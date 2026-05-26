Изобретение инженеров GM: машина предупреждит о скрытых опасностях и поможет избежать аварий

Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 17:54

General Motors внедряет систему CPS: автомобили смогут видеть сквозь препятствия

General Motors представил уникальную технологию CPS, которая объединяет автомобили в единую сеть и позволяет видеть то, что скрыто за большими машинами или углами зданий. Система уже вызвала интерес у экспертов: какие задачи она решает, что мешает запуску и почему это важно для безопасности на дорогах - разбираемся, как изменится привычное вождение в ближайшие годы.

Российских водителей ждет новая эра безопасности: General Motors анонсировал систему Collaborative Perception System (CPS), которая может полностью изменить подход к управлению автомобилем в городских условиях. Теперь даже в самых сложных ситуациях, когда обзор перекрыт грузовиком или фургоном, водитель сможет заранее узнать о скрытой угрозе - будь то пешеход, велосипедист или другая машина. Это не просто очередная опция, а шаг к созданию «коллективного разума» на дорогах, где каждый автомобиль становится частью единой наблюдательной сети.

Суть CPS - в обмене данными между машинами. Каждый автомобиль, оснащенный этой системой, собирает информацию с камер, радаров, лидаров и GPS-датчиков. Затем бортовой компьютер формирует панорамное изображение окружающей обстановки, которое отправляется в облако. Там данные от разных машин синхронизируются и объединяются в единую трехмерную карту без слепых зон. Готовая модель возвращается на экраны автомобилей: водитель видит, что происходит за углом или за припаркованным транспортом, а автопилот получает дополнительную информацию для принятия решений.

Зона действия CPS ограничена 50-75 метрами, но этого достаточно для решения ключевых задач: обнаружения пешеходов за машинами, поиска свободных парковочных мест, предупреждения о ямах и других опасностях. При этом нагрузка на серверы и бортовые компьютеры минимальна, что особенно важно для массового внедрения. Как отмечают эксперты, подобные технологии могут стать стандартом для городских автомобилей уже в ближайшие годы.

Однако на пути к массовому запуску CPS есть серьезные препятствия. Во-первых, необходима стандартизация: обмен данными между машинами разных марок возможен только при едином протоколе. Без этого «коллективный разум» останется внутри экосистемы GM. Во-вторых, требуется прозрачная система защиты персональных данных, ведь автомобили будут постоянно передавать координаты, скорость и траекторию движения. И, наконец, кибербезопасность: взлом CPS и распространение ложной информации могут привести к авариям, поэтому надежность сети - отдельная задача для инженеров.

Пока система CPS существует только в виде патента, опубликованного в США, и до появления в серийных автомобилях пройдет еще несколько лет. Тем не менее, интерес к подобным решениям растет: например, в материале о выборе городских кроссоверов эксперты уже подчеркивали важность новых технологий для повышения безопасности и комфорта в мегаполисах.

Для справки: подобные системы коллективного восприятия разрабатывают и другие автоконцерны, но GM одним из первых предложил облачную синхронизацию данных в реальном времени. Если CPS получит поддержку на уровне отрасли, это может привести к появлению новых стандартов безопасности и сделать дороги заметно безопаснее. Важно помнить, что внедрение таких технологий требует не только технических решений, но и изменений в законодательстве, а также доверия со стороны водителей.

Упомянутые марки: Chevrolet, Cadillac, GMC
