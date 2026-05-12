Как автоконцерны передают данные о водителях страховщикам и полиции

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 08:29

General Motors выплатит рекордный штраф за незаконную продажу данных водителей

General Motors оказалась в центре громкого скандала: компания согласилась выплатить 12,75 млн долларов штрафа после расследования в Калифорнии. Причина - незаконная передача информации о передвижениях и стиле вождения клиентов. Почему это важно для всех, кто пользуется современными авто, и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях.

Скандал вокруг General Motors стал настоящим предупреждением для всех российских автомобилистов, которые пользуются современными системами слежения и телематики. История с многомиллионным штрафом в США показывает, что даже крупнейшие автоконцерны могут попасть под жесткие санкции за нарушение приватности клиентов. Теперь вопрос: насколько защищены данные владельцев машин в России и что может ждать рынок в ближайшем будущем?

В 2026 году стало известно, что General Motors согласилась выплатить 12,75 миллиона долларов по требованию Генеральной прокуратуры Калифорнии. Причина - незаконная продажа информации о местоположении и стиле вождения сотен тысяч клиентов. Как выяснилось, компания собирала данные через систему OnStar с 2015 года, а затем передавала их коммерческим брокерам, которые формировали так называемые «оценки водителя» для страховых компаний. В результате многие автовладельцы сталкивались с повышением тарифов или даже отказом в страховке, не подозревая, что их личная информация стала товаром.

Особенно тревожит тот факт, что General Motors, по сообщениям, передавала данные о местоположении клиентов правоохранительным органам по простым запросам, а не по решению суда. Это полностью противоречит публичным заявлениям компании о защите приватности. После резонансной публикации в The New York Times и последующего расследования Федеральная торговая комиссия США запретила GM продавать такие данные на пять лет. Вслед за этим последовал и рекордный штраф в Калифорнии - крупнейший в истории по закону о защите персональных данных CCPA.

В официальном заявлении General Motors отметила, что речь идет о продукте Smart Driver, который был закрыт в 2024 году, и что компания уже усилила меры по защите информации клиентов. Однако, как отмечают эксперты, рынок телематических данных продолжает расти, а автопроизводители и страховые компании ищут новые способы заработать на информации о поведении водителей. По оценкам, только на продаже данных через OnStar GM заработала около 20 миллионов долларов, но теперь рискует потерять гораздо больше из-за штрафов и судебных исков.

Для российских автовладельцев эта история - повод задуматься о том, как используются их данные. Современные автомобили все чаще оснащаются системами, которые собирают и передают информацию о маршрутах, скорости и манере вождения. Часто эти данные могут попасть к третьим лицам без ведома владельца. Поэтому эксперты советуют внимательно читать условия использования новых функций и не соглашаться на передачу информации без необходимости. Скандал с General Motors - наглядный пример того, как быстро может измениться отношение к приватности на рынке и какие последствия ждут даже самых крупных игроков.

