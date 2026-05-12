Как автоконцерны передают данные о водителях страховщикам и полиции

12 мая 2026, 08:29
General Motors выплатит рекордный штраф за незаконную продажу данных водителей
General Motors выплатит рекордный штраф за незаконную продажу данных водителей
General Motors оказалась в центре громкого скандала: компания согласилась выплатить 12,75 млн долларов штрафа после расследования в Калифорнии. Причина - незаконная передача информации о передвижениях и стиле вождения клиентов. Почему это важно для всех, кто пользуется современными авто, и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях.
Скандал вокруг General Motors стал настоящим предупреждением для всех российских автомобилистов, которые пользуются современными системами слежения и телематики. История с многомиллионным штрафом в США показывает, что даже крупнейшие автоконцерны могут попасть под жесткие санкции за нарушение приватности клиентов. Теперь вопрос: насколько защищены данные владельцев машин в России и что может ждать рынок в ближайшем будущем?
В 2026 году стало известно, что General Motors согласилась выплатить 12,75 миллиона долларов по требованию Генеральной прокуратуры Калифорнии. Причина - незаконная продажа информации о местоположении и стиле вождения сотен тысяч клиентов. Как выяснилось, компания собирала данные через систему OnStar с 2015 года, а затем передавала их коммерческим брокерам, которые формировали так называемые «оценки водителя» для страховых компаний. В результате многие автовладельцы сталкивались с повышением тарифов или даже отказом в страховке, не подозревая, что их личная информация стала товаром.
Особенно тревожит тот факт, что General Motors, по сообщениям, передавала данные о местоположении клиентов правоохранительным органам по простым запросам, а не по решению суда. Это полностью противоречит публичным заявлениям компании о защите приватности. После резонансной публикации в The New York Times и последующего расследования Федеральная торговая комиссия США запретила GM продавать такие данные на пять лет. Вслед за этим последовал и рекордный штраф в Калифорнии - крупнейший в истории по закону о защите персональных данных CCPA.
В официальном заявлении General Motors отметила, что речь идет о продукте Smart Driver, который был закрыт в 2024 году, и что компания уже усилила меры по защите информации клиентов. Однако, как отмечают эксперты, рынок телематических данных продолжает расти, а автопроизводители и страховые компании ищут новые способы заработать на информации о поведении водителей. По оценкам, только на продаже данных через OnStar GM заработала около 20 миллионов долларов, но теперь рискует потерять гораздо больше из-за штрафов и судебных исков.
Для российских автовладельцев эта история - повод задуматься о том, как используются их данные. Современные автомобили все чаще оснащаются системами, которые собирают и передают информацию о маршрутах, скорости и манере вождения. Часто эти данные могут попасть к третьим лицам без ведома владельца. Поэтому эксперты советуют внимательно читать условия использования новых функций и не соглашаться на передачу информации без необходимости. Скандал с General Motors - наглядный пример того, как быстро может измениться отношение к приватности на рынке и какие последствия ждут даже самых крупных игроков.
Похожие материалы Шевроле
-
12.05.2026, 11:01
Сроки экзамена на права сокращают, а за скрытые гаджеты - год без пересдачи
С 12 мая 2026 года вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Теперь на практический экзамен отводится не больше 60 дней, а попытки обойти систему с помощью скрытых устройств могут обернуться годом ожидания. Эксперты объясняют, как это скажется на будущих водителях и автошколах.Читать далее
-
12.05.2026, 10:29
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Многие водители замечают резкий запах в салоне нового авто, но мало кто знает, чем это может обернуться. ADAC и Fraunhofer-Institut проверили четыре популярных модели и выяснили, как температура и возраст машины влияют на уровень вредных веществ. Какие риски скрыты в привычном аромате и что делать, если запах не исчезает - объясняем подробно.Читать далее
-
12.05.2026, 09:53
Белорусская техника «Амкодор» удивила рабочих в Никарагуа: новая партия уже на месте
В Никарагуа сняли яркое видео: местные рабочие отказались от ручного труда ради белорусских машин. Техника «Амкодор» уже третью партию отправила в Манагуа - что это значит для рынка и почему об этом говорят сейчас, мало кто знает. Какие модели поставили и как их приняли - подробности в материале.Читать далее
-
12.05.2026, 09:40
Ram отзывает более 12 тысяч пикапов из-за ошибки в ограничителе скорости
Ram начал масштабный отзыв пикапов 2500 HD: у части машин обнаружили неверно выставленный ограничитель скорости, что может привести к превышению допустимой нагрузки на шины. Владельцам потребуется обновить ПО у дилера. Почему это важно и что делать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 09:37
В России строят первый частный космодром: до 50 запусков ракет ежегодно
В Приморском крае появится первый в стране частный космодром, рассчитанный на коммерческие запуски малых ракет. Проект компании Space Energy обещает до 50 запусков в год и новые возможности для вывода спутников. Почему это событие может изменить рынок космических услуг - в нашем материале.Читать далее
-
12.05.2026, 09:28
Российский рынок новых авто поднялся на 13 место в мире: кто теряет, а кто растет
В апреле российский рынок новых легковых автомобилей неожиданно улучшил свои позиции. Мало кто знает, но Россия впервые за долгое время обогнала Испанию и вошла в топ-13 мировых авторынков. Какие страны оказались в минусе, а где продажи пошли вверх - объяснил эксперт. Почему эти перемены важны именно сейчас и что они значат для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 09:21
Lada Iskra: почему новая модель не оправдала ожиданий и теряет покупателей
Неделя за рулем Lada Iskra выявила неожиданные слабые стороны и спорные решения в конструкции. Почему модель, обещавшая стать компромиссом между Granta и Vesta, оказалась в сложном положении на рынке - разбор особенностей и причин неудачи.Читать далее
-
12.05.2026, 07:26
США столкнулись с нехваткой космодромов на фоне роста числа запусков к 2030 году
Власти США намерены увеличить число космических запусков до 1000 в год к 2030-му, но уже сейчас стартовые площадки работают на пределе. Эксперты предупреждают: без новых космодромов и реформы приоритетов страна рискует уступить лидерство в космосе.Читать далее
-
12.05.2026, 07:11
Пять главных причин, почему «Лада X-Ray» разочаровала российских автолюбителей
«Лада X-Ray» за шесть лет так и не смогла стать лидером среди бюджетных кроссоверов. Почему популярная модель с доступной ценой и простым обслуживанием вызывает столько споров и разочарований - разберем ключевые недостатки и неожиданные нюансы.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
12.05.2026, 11:01
Сроки экзамена на права сокращают, а за скрытые гаджеты - год без пересдачи
С 12 мая 2026 года вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Теперь на практический экзамен отводится не больше 60 дней, а попытки обойти систему с помощью скрытых устройств могут обернуться годом ожидания. Эксперты объясняют, как это скажется на будущих водителях и автошколах.Читать далее
-
12.05.2026, 10:29
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Многие водители замечают резкий запах в салоне нового авто, но мало кто знает, чем это может обернуться. ADAC и Fraunhofer-Institut проверили четыре популярных модели и выяснили, как температура и возраст машины влияют на уровень вредных веществ. Какие риски скрыты в привычном аромате и что делать, если запах не исчезает - объясняем подробно.Читать далее
-
12.05.2026, 09:53
Белорусская техника «Амкодор» удивила рабочих в Никарагуа: новая партия уже на месте
В Никарагуа сняли яркое видео: местные рабочие отказались от ручного труда ради белорусских машин. Техника «Амкодор» уже третью партию отправила в Манагуа - что это значит для рынка и почему об этом говорят сейчас, мало кто знает. Какие модели поставили и как их приняли - подробности в материале.Читать далее
-
12.05.2026, 09:40
Ram отзывает более 12 тысяч пикапов из-за ошибки в ограничителе скорости
Ram начал масштабный отзыв пикапов 2500 HD: у части машин обнаружили неверно выставленный ограничитель скорости, что может привести к превышению допустимой нагрузки на шины. Владельцам потребуется обновить ПО у дилера. Почему это важно и что делать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 09:37
В России строят первый частный космодром: до 50 запусков ракет ежегодно
В Приморском крае появится первый в стране частный космодром, рассчитанный на коммерческие запуски малых ракет. Проект компании Space Energy обещает до 50 запусков в год и новые возможности для вывода спутников. Почему это событие может изменить рынок космических услуг - в нашем материале.Читать далее
-
12.05.2026, 09:28
Российский рынок новых авто поднялся на 13 место в мире: кто теряет, а кто растет
В апреле российский рынок новых легковых автомобилей неожиданно улучшил свои позиции. Мало кто знает, но Россия впервые за долгое время обогнала Испанию и вошла в топ-13 мировых авторынков. Какие страны оказались в минусе, а где продажи пошли вверх - объяснил эксперт. Почему эти перемены важны именно сейчас и что они значат для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 09:21
Lada Iskra: почему новая модель не оправдала ожиданий и теряет покупателей
Неделя за рулем Lada Iskra выявила неожиданные слабые стороны и спорные решения в конструкции. Почему модель, обещавшая стать компромиссом между Granta и Vesta, оказалась в сложном положении на рынке - разбор особенностей и причин неудачи.Читать далее
-
12.05.2026, 07:26
США столкнулись с нехваткой космодромов на фоне роста числа запусков к 2030 году
Власти США намерены увеличить число космических запусков до 1000 в год к 2030-му, но уже сейчас стартовые площадки работают на пределе. Эксперты предупреждают: без новых космодромов и реформы приоритетов страна рискует уступить лидерство в космосе.Читать далее
-
12.05.2026, 07:11
Пять главных причин, почему «Лада X-Ray» разочаровала российских автолюбителей
«Лада X-Ray» за шесть лет так и не смогла стать лидером среди бюджетных кроссоверов. Почему популярная модель с доступной ценой и простым обслуживанием вызывает столько споров и разочарований - разберем ключевые недостатки и неожиданные нюансы.Читать далее