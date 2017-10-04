4 октября 2017, 16:35

General Motors выпустит 20 электрокаров к 2023 году

Руководство концерна General Motors анонсировало выход 20 новых моделей, оснащенных электрическими установками. Сейчас производитель готовится к премьере обновленного Chevrolet Bolt EV.
^

Ранее мы писали
Руководство концерна General Motors приняло решение избавиться от гибридного Volt и выпустить вместо него ...
Читать далее
Через 18 месяцев компания представит две новые «зеленые» модели. Так, представленный ранее компактный Bolt EV выйдет в двух новых вариантах исполнения. Он станет первым автомобилем компании, получившим полностью электрический двигатель. Также в планах концерна представить ряд альтернативных решений, таких как модели на новой платформе с водородными топливными элементами.

General Motors уже выводила на рынок модель Chevrolet Bolt EV, но она не заслужила популярности у покупателей. Но несмотря на низкие продажи, концерн решил продолжить разработку «зеленых» автомобилей.

Также одним из направлений станет работа над беспилотным транспортом. В планах компании создать службу «самостоятельного» такси. Использование моделей, не требующих участия водителя, сможет снизить затраты по сравнению с актуальными сейчас автомобилями с ДВС и лишенными систем автономного управления.

Уже известно, что одна из экологически чистых машин выйдет под брендом Buick. При этом руководство автогиганта сообщило, что не намерено выпускать промежуточные варианты в виде гибридных моделей. Это говорит о том, что в течение ближайших пяти лет General Motors полностью избавится от бензиновых и дизельных двигателей. Электромотор получит и новый концепт Surus, представляющий собой полноразмерный внедорожный пикап.

Дизайн и тюнинг Шевроле

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Chevrolet Spark
А есть, ли у данной машины недостатки?
Alex098
Форум Chevrolet Niva
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Николай
Форум Chevrolet Blazer
Шевроле блейзер 1995г, 4.3 литра, v6, 193 лошадки, 4wd. Очень класный автомобиль. Технически не очень сложный и ремонтопригодный. Симпатичный дизайн. Двигатель давольно мощный борт.комп позволяет АКПП И ДВС втапить педаль в пол да так, аж вдавливает в сидение. Постоянный задней привод, с лёким ножатием ...
Павел
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Chevrolet Автомудрость Chevrolet АвтоПитер Chevrolet Дизайн и тюнинг Chevrolet Новинки и концепт кары Chevrolet Новости и акции автосалонов Chevrolet Автосалоны и дилеры марки Chevrolet Аренда и прокат авто марки Chevrolet Автоклубы и форумы автозавчастей марки Chevrolet Автосервисы и магазины автозапчастей марки Chevrolet
Главные материалы
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
Как протекают продажи флагманского Lifan Murman
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Toyota Fortuner и еще 44 модели
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
General Motors выпустит 20 электрокаров к 2023 году
{{material_120233}}Через 18 месяцев компания представит две новые «зеленые» модели. Так, представленный ранее компактный Bolt EV выйдет в двух новых вариантах исполнения. Он станет первым автомобилем компании, получившим полностью электрический двигатель. Также в планах концерна представить ряд альтернативных решений, таких как модели на новой платформе с водородными топливными элементами.General Motors уже выводила на рынок модель Chevrolet Bolt EV, но она не заслужила популярности у покупателей. Но несмотря на низкие продажи, концерн решил продолжить разработку «зеленых» автомобилей.Также одним из направлений станет работа над беспилотным транспортом. В планах компании создать службу «самостоятельного» такси. Использование моделей, не требующих участия водителя, сможет снизить затраты по сравнению с актуальными сейчас автомобилями с ДВС и лишенными систем автономного управления.Уже известно, что одна из экологически чистых машин выйдет под брендом Buick. При этом руководство автогиганта сообщило, что не намерено выпускать промежуточные варианты в виде гибридных моделей. Это говорит о том, что в течение ближайших пяти лет General Motors полностью избавится от бензиновых и дизельных двигателей. Электромотор получит и новый концепт Surus, представляющий собой полноразмерный внедорожный пикап.
2017-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Челябинск Красноярск Псков
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG