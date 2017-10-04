General Motors выпустит 20 электрокаров к 2023 году
General Motors уже выводила на рынок модель Chevrolet Bolt EV, но она не заслужила популярности у покупателей. Но несмотря на низкие продажи, концерн решил продолжить разработку «зеленых» автомобилей.
Также одним из направлений станет работа над беспилотным транспортом. В планах компании создать службу «самостоятельного» такси. Использование моделей, не требующих участия водителя, сможет снизить затраты по сравнению с актуальными сейчас автомобилями с ДВС и лишенными систем автономного управления.
Уже известно, что одна из экологически чистых машин выйдет под брендом Buick. При этом руководство автогиганта сообщило, что не намерено выпускать промежуточные варианты в виде гибридных моделей. Это говорит о том, что в течение ближайших пяти лет General Motors полностью избавится от бензиновых и дизельных двигателей. Электромотор получит и новый концепт Surus, представляющий собой полноразмерный внедорожный пикап.
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