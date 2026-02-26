Эксклюзивная комплектация спортивного седана Genesis G70 2026 дебютирует на автосалоне в Квебеке и удивляет ценой и оснащением

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

26 февраля 2026, 09:18

Genesis G70 2026 года в новой версии Graphite Special Edition выходит на рынок Канады

Genesis G70 2026 в исполнении Graphite Special Edition выходит на канадский рынок с уникальными опциями и новым именем. Модель впервые показали на автосалоне в Лос-Анджелесе, а теперь она готовится к дебюту в Квебеке.

Genesis продолжает удивлять поклонников премиальных седанов: на рынке Канады появится особая версия G70 2026 модельного года — Graphite Special Edition. Эта новинка сразу привлекла внимание не только необычным названием, но и тем, что ее комплектация и ценовая политика заметно отличается от предшественника, который был впервые показан на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2025 году.

В США эта модель аналогична с G70 Prestige Graphite и стартует с отметки в 56 900 долларов. Однако для Канады производитель решил не просто поменять ценник, а предложить уникальный набор опций, что делает автомобиль особенно привлекательным для местных покупателей. Дебют новинки пройдет на автосалоне в Квебеке, где Genesis традиционно предлагает свои самые интересные разработки для североамериканского рынка.

Под капотом канадской «спецверсии» сохранилась безальтернативная топовая силовая установка: 3.3-литровый V6 с двойным турбонаддувом, выдающий 365 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат и система полного привода с векторизацией тяги. Интересно, что для Канады инженеры перенастроили алгоритмы работы полного привода и стабилизации под более скользкие покрытия, сместив акцент на предсказуемость и безопасность, в то время как американская версия Prestige Graphite традиционно заточена под сухой трек.

