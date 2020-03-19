19 марта 2020, 21:04
Genesis G70 в России обзавелся новой комплектацией
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Компания Genesis расширила линейку комплектаций полноприводного седана G70. Теперь модель доступна в шести вариантах исполнения, включая новый — Business от 2 299 000 рублей. В топовом исполнении автомобиль стоит от 2 979 000 рублей.
Фото: из открытых источников
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В комплектацию Advance (от 2 539 000 рублей) можно включить дополнительный набор систем активной помощи водителю Smart Sense за 170 000 рублей. В оснащении Elegance (от 2 389 000 рублей) имеется подогрев руля, электромеханический стояночный тормоз с режимом автоматического удержания, а также электрорегулировка переднего кресла в восьми направлениях и беспроводная зарядка. В комплектации G70 Advance обзавелся проекционным дисплеем и функцией вентиляции передних сидений. А владельцы Supreme (от 2 769 000 рублей) и Sport (от 2 979 000 рублей) смогут насладиться цифровой 3D панелью приборов.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Это здравая мысль, а то все одинаковые, и, к примеру, Дженезис G90 похож на очень растянутый во все стороны Солярис. Еще неплохо бы при смене поколений тоже ощутимо менять дизайн, а то сравнение генераций часто превращается в игру "найди 10 отличий".
Уже не знают корейцы, как пробраться в премиальный сегмент, вроде, и машины неплохие, только места в сердцах потенциальных покупателей уже давно заняты европейскими марками. Но посмотрим, может со временем эта "изысканная недосказанность", все же перестанет быть таковой и даже королева Англии пересядет ...
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