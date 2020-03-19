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19 марта 2020, 21:04

Genesis G70 в России обзавелся новой комплектацией

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Компания Genesis расширила линейку комплектаций полноприводного седана G70. Теперь модель доступна в шести вариантах исполнения, включая новый — Business от 2 299 000 рублей. В топовом исполнении автомобиль стоит от 2 979 000 рублей.
Genesis G70 в России обзавелся новой комплектацией

Фото: из открытых источников

Genesis G70 в России обзавелся новой комплектацией

 

Genesis G70 в России обзавелся новой комплектацией

 

Genesis G70 в России обзавелся новой комплектацией

 

Genesis G70 в России обзавелся новой комплектацией

 

Genesis G70 в России обзавелся новой комплектацией

 

Genesis G70 в России обзавелся новой комплектацией
Genesis G70 в России обзавелся новой комплектацией
Genesis G70 в России обзавелся новой комплектацией
Genesis G70 в России обзавелся новой комплектацией
Genesis G70 в России обзавелся новой комплектацией
Genesis G70 в России обзавелся новой комплектацией
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В России модель 2020 года седана Genesis G70 теперь доступна в шести уровнях оснащения: Premier, Business, Elegance, Advance, Supreme и Sport. При этом, в версиях Elegance и Advance в качестве дополнительной опции доступен пакет Sport (+100 000 рублей), в который входят затемненные 19-дюймовые легкосплавные диски, аудиосистема Lexicon с 15 динамиками. Также в оформлении салона присутствует спортивный стиль и элементы из темного хрома.

В комплектацию Advance (от 2 539 000 рублей) можно включить дополнительный набор систем активной помощи водителю Smart Sense за 170 000 рублей. В оснащении Elegance (от 2 389 000 рублей) имеется подогрев руля, электромеханический стояночный тормоз с режимом автоматического удержания, а также электрорегулировка переднего кресла в восьми направлениях и беспроводная зарядка. В комплектации G70 Advance обзавелся проекционным дисплеем и функцией вентиляции передних сидений. А владельцы Supreme (от 2 769 000 рублей) и Sport (от 2 979 000 рублей) смогут насладиться цифровой 3D панелью приборов.

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Комментарии
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Отзывы по теме
С заботой о пассажирах: ТОП-7 самых безопасных машин
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Дарина
Hyundai откажется от матрешечного стиля
Это здравая мысль, а то все одинаковые, и, к примеру, Дженезис G90 похож на очень растянутый во все стороны Солярис. Еще неплохо бы при смене поколений тоже ощутимо менять дизайн, а то сравнение генераций часто превращается в игру "найди 10 отличий".
Олег
Genesis подготовил пять седанов G90 для церемонии Оскар
Уже не знают корейцы, как пробраться в премиальный сегмент, вроде, и машины неплохие, только места в сердцах потенциальных покупателей уже давно заняты европейскими марками. Но посмотрим, может со временем эта "изысканная недосказанность", все же перестанет быть таковой и даже королева Англии пересядет ...
Антон
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Genesis G70 в России обзавелся новой комплектацией
{{material_127860}}В России модель 2020 года седана Genesis G70 теперь доступна в шести уровнях оснащения: Premier, Business, Elegance, Advance, Supreme и Sport. При этом, в версиях Elegance и Advance в качестве дополнительной опции доступен пакет Sport (+100 000 рублей), в который входят затемненные 19-дюймовые легкосплавные диски, аудиосистема Lexicon с 15 динамиками. Также в оформлении салона присутствует спортивный стиль и элементы из темного хрома.В комплектацию Advance (от 2 539 000 рублей) можно включить дополнительный набор систем активной помощи водителю Smart Sense за 170 000 рублей. В оснащении Elegance (от 2 389 000 рублей) имеется подогрев руля, электромеханический стояночный тормоз с режимом автоматического удержания, а также электрорегулировка переднего кресла в восьми направлениях и беспроводная зарядка. В комплектации G70 Advance обзавелся проекционным дисплеем и функцией вентиляции передних сидений. А владельцы Supreme (от 2 769 000 рублей) и Sport (от 2 979 000 рублей) смогут насладиться цифровой 3D панелью приборов.
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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