12 июля 2017, 15:32

Genesis G70 проходит дорожные испытания

Специалисты Genesis завершают работу над своим среднеразмерным седаном G70. Автомобиль проходит финальные дорожные испытания в Калифорнии и готовится к скоро премьере.
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Genesis G70 проходит дорожные испытания Genesis

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Она, как ожидается, должна состояться уже в этом году. Внешне автомобиль выполнят в стилистике концепт-кара, который корейцы представили в прошлом году на автошоу в Нью-Йорке. Известно, что в основу 4-дверки ляжет платформа от Kia Stinger.

В силовой линейке ожидаются 2-литровый бензиновый турбомотор, мощность которого составляет 252 л. с. В более дорогих комплектациях под капотом окажется 3,3-литровый бензиновый V6 с отдачей 370 сил и 509 Нм крутящего момента. Наконец, через год Genesis намерен продавать «горячий» G70 от подразделения N Performance. Правда, «начинка» такого седана не разглашается.

Европейские продажи нового корейского седана должны стартовать уже до конца этого года. Модель поборется за внимание покупателей с BMW 3-Series, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class. В целом же, Genesis намерен к 2020 году расширить модельную линейку до 6 штук и стать одним из ведущих премиальных брендов в Европе.

Новинки и концепт кары Дженезис

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Отзывы по теме
Средний кроссовер
Вариатор в топку, кто придумал их на кроссоверы ставить, самое слабое место в машине это вариатор, если он там есть.
cudrin
ГрузАвтоСервис | отзывы
Сотрудники в этом горе автосервисе мягко говоря "редиски". Приехал с одной проблемой, уехал с еще большими трудностями. Мастер, который сдавал машину обматерил меня на чем свет стоит и сказал что это я тупой. Крайне не рекомендую обращаться туда. И машина и нервы целее будут. Обходите стороной!!!
Станислав
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Добрейшего всем дня!!! Хочу поделиться своими впечатлениями от моего Лифана Х50. Машину подарил муж на годовщину свадьбы) ) Спасибо любимый муж!!!! Девочки меня поймут - красненькая, компактная, шустрая, высокая, в салоне (по мне) всё на своём месте, удобно. У нас комплектация полная-люкс, но мультимедию ...
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Genesis G70 проходит дорожные испытания
{{material_118751}}Она, как ожидается, должна состояться уже в этом году. Внешне автомобиль выполнят в стилистике концепт-кара, который корейцы представили в прошлом году на автошоу в Нью-Йорке. Известно, что в основу 4-дверки ляжет платформа от Kia Stinger.В силовой линейке ожидаются 2-литровый бензиновый турбомотор, мощность которого составляет 252 л. с. В более дорогих комплектациях под капотом окажется 3,3-литровый бензиновый V6 с отдачей 370 сил и 509 Нм крутящего момента. Наконец, через год Genesis намерен продавать «горячий» G70 от подразделения N Performance. Правда, «начинка» такого седана не разглашается.Европейские продажи нового корейского седана должны стартовать уже до конца этого года. Модель поборется за внимание покупателей с BMW 3-Series, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class. В целом же, Genesis намерен к 2020 году расширить модельную линейку до 6 штук и стать одним из ведущих премиальных брендов в Европе.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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