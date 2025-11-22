Genesis удивил новым универсалом G90 Magma Wingback – серийное будущее уже близко?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

22 ноября 2025, 05:29

Genesis G90 Magma Wingback: концепт-универсал, который может стать серийным

Genesis показал концепт G90 Magma Wingback, который может выйти в серию. Дизайн вызвал ажиотаж среди экспертов. Подробности о возможном запуске держатся в секрете. Автомобиль обещает стать настоящей сенсацией. Не пропустите детали о новинке.

В автомобильном мире редко случаются настоящие сюрпризы, но Genesis сумел удивить даже самых искушенных поклонников. На недавнем мероприятии в Circuit Paul Ricard корейский бренд вывел на сцену не только ожидаемый GV60 Magma, но и совершенно новый концепт G90 Magma Wingback. Этот универсал сразу привлек внимание необычным обликом и намеком на возможное серийное будущее.

В отличие от большинства концептов, которые остаются лишь дизайнерскими экспериментами, G90 Magma Wingback может стать реальным автомобилем для дорог общего пользования. По словам руководства марки, проект изначально задумывался как уникальный, но теперь рассматривается вариант выпуска ограниченной партии. Причем, по их мнению, технически реализовать это можно быстро и без значительных затрат.

Универсал построен на базе флагманского седана G90, сохраняя ту же платформу, колесную базу и длину. Однако внешне автомобиль выглядит гораздо агрессивнее: расширенные крылья, массивные колесные арки, 22-дюймовые кованые диски и широкие шины намекают на спортивный характер. Особого внимания заслуживают аэродинамические элементы – спойлеры, диффузор и фирменные «плавники» на крыше, напоминающие о гоночных корнях.

Интерьер концепта пока держится в секрете, но известно, что он близок к стандартному G90, с индивидуальной отделкой и спортивными сиденьями. Задний ряд выполнен в виде двух отдельных кресел с центральной консолью и сенсорным управлением. Объем багажника не раскрывается, но, судя по габаритам, практичности у новинки будет не меньше, чем у седана.

Техническая начинка также обещает быть впечатляющей. В основе – платформа G90 с возможностью установки мощного V6 с двойным турбонаддувом. Уже известно, что Genesis работает над «заряженной» версией Magma для седана, и универсал может получить аналогичную силовую установку. При этом акцент делается не только на динамику, но и на высокий уровень комфорта и роскоши.

Интересно, что Genesis не ограничился одним сюрпризом. Вместе с Wingback был показан концепт Magma GT, который должен стать основой для участия марки в гонках класса GT3. Для омологации требуется выпустить не менее 250 дорожных экземпляров, однако компания планирует сделать Magma GT полноценной серийной моделью с несколькими вариантами исполнения.

Появление G90 Magma Wingback может стать началом новой эры для Genesis, когда универсалы вновь окажутся в центре внимания. На фоне обилия кроссоверов и SUV интерес к подобным форматам только растет, особенно в США. Если проект получит зеленый свет, у бренда есть все шансы занять уникальную нишу и привлечь новых поклонников.

Упомянутые модели: Genesis G90 (от 5 950 000 Р)
Упомянутые марки: Genesis, Hyundai
