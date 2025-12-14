Южнокорейский флагман с прозвищем Dr. Evil удивил публику – что скрывает юбилейный проект

Genesis G90 Wingback: концепт, который должен бросить вызов AMG и BMW M

Genesis отмечает десятилетие эффектным концептом G90 Wingback. Автомобиль получил прозвище Dr. Evil и стал частью масштабного празднования бренда. В центре внимания — премьера первого Magma и амбиции выйти на уровень топовых конкурентов. Чем удивит корейский флагман — читайте далее.

Южнокорейский бренд Genesis, входящий в состав Hyundai Motor Company, решил отметить свое десятилетие не просто громкими заявлениями, а настоящим шоу. В центре внимания оказался концепт G90 Wingback, который получил в компании ироничное прозвище Dr. Evil. Этот автомобиль стал своеобразным символом амбиций марки и демонстрацией того, как далеко готовы зайти корейские инженеры в стремлении догнать и перегнать признанных лидеров премиум-сегмента.

G90 Wingback был создан не только ради эффектной картинки. По информации зарубежных автомобильных изданий, этот проект рассматривался как вызов немецким гигантам — Mercedes-AMG и BMW M. Внешне автомобиль получил агрессивные линии, массивные воздухозаборники и стандартные детали кузова. В салоне — роскошь, достойная самых дорогих лимузинов, и современные технологии, которые подчеркивают статус модели.

В рамках юбилейного мероприятия Genesis также представил свою первую серийную модель из линейки Magma — GV60 Magma. Однако именно G90 Wingback стал настоящей сенсацией. Многие эксперты уверены: если эта концепция будет обнародована последовательно, это может привести к серьезной конкуренции не только с немецкими, но и японскими флагманам.

Интересно, что Hyundai Motor Company в последние годы совершила настоящий прорыв на мировом рынке. Еще недавно корейские автомобили воспринимались как бюджетные альтернативы, но сегодня Genesis уверенно конкурирует с лучшими моделями премиум-класса. Концепт G90 Wingback — очередное подтверждение того, что у бренда есть все возможности для закрепления в высшей лиге.

Пока неизвестно, появится ли G90 Wingback на дорогах в виде серийной модели. Однако сам факт его создания говорит о том, что Genesis не боится экспериментировать и готов удивлять даже самых требовательных автолюбителей. В ближайшие годы можно ожидать появления новых смелых проектов, которые еще больше укрепят позиции марки на мировом рынке.