Genesis G90 Wingback удивляет дерзким дизайном и намекает на возвращение универсалов – почему его прозвали «Доктор Зло»

Genesis G90 Wingback: универсал, который бросает вызов BMW M5 Touring

Genesis G90 Wingback – концепт, который ломает привычные представления о премиальных универсалах. Американский рынок устал от кроссоверов, но Genesis предлагает нечто иное. Дизайн вызывает споры, а прозвище «Доктор Зло» интригует. Что скрывает этот необычный автомобиль? Узнайте подробности в нашем материале.

В последние годы американский авторынок буквально захвачен пикапами, кроссоверами и внедорожниками. Покупатели хотят сидеть высоко, видеть дорогу и чувствовать себя уверенно в потоке. Но на фоне этого тренда Genesis решился на смелый эксперимент, представив концепт G90 Wingback – универсал, который способен перевернуть представления о роскошных автомобилях.

Этот автомобиль сразу привлек внимание своим необычным обликом. Длинный кузов, стремительный силуэт и выразительные линии делают G90 Wingback заметным на фоне однотипных кроссоверов. Внешний вид концепта вызывает ассоциации с классическими универсалами, но при этом в нем чувствуется современный подход к дизайну. Неудивительно, что в кулуарах его прозвали «Доктор Зло» – настолько дерзко и необычно он смотрится.

Genesis явно нацелен на то, чтобы бросить вызов не только привычным SUV, но и таким легендам, как BMW M5 Touring. Если концепт когда-нибудь поступит в серийное производство, он сможет составить серьезную конкуренцию европейским премиальным универсалам. Впрочем, пока это лишь смелая заявка, но даже в статусе концепта G90 Wingback уже вызывает живой интерес у автолюбителей и экспертов.

Внутри автомобиль обещает не меньший уровень роскоши, чем снаружи. По информации autoevolution, салон выполнен с использованием дорогих материалов, а эргономика продумана до мелочей. Genesis делает ставку на комфорт и инновации, предлагая пассажирам максимум пространства и современные технологии. Особое внимание уделено деталям – от отделки до мультимедийных систем.

Пока неизвестно, появится ли G90 Wingback на дорогах в серийном исполнении. Однако сам факт появления такого концепта говорит о том, что даже в эпоху господства кроссоверов и внедорожников есть место для смелых идей. Genesis показывает, что универсалы могут быть не только практичными, но и по-настоящему стильными, вызывая эмоции и желание выделиться из толпы.

Автомобиль уже успел получить прозвище «Доктор Зло» за свой агрессивный и необычный облик. Возможно, именно такие проекты способны вернуть интерес к универсалам и изменить расстановку сил на рынке премиальных автомобилей. Остается только надеяться, что Genesis решится на выпуск серийной версии и подарит автолюбителям новый повод для обсуждений.