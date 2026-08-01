Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

1 августа 2026, 08:53

Genesis GV60 Magma: цена и характеристики нового электрокроссовера для США

Genesis GV60 Magma: цена и характеристики нового электрокроссовера для США

Genesis GV60 Magma официально представлен: 641 л.с. и разгон 3,4 с за $69 950 — ниже ожиданий аналитиков

Genesis GV60 Magma: цена и характеристики нового электрокроссовера для США

Genesis вывела на рынок США GV60 Magma - первый электрокроссовер спортивной линейки Magma. Модель удивила стоимостью и техническими решениями, которые могут изменить расстановку сил в сегменте быстрых электромобилей. В чем особенности новинки - в материале.

Genesis вывела на рынок США GV60 Magma - первый электрокроссовер спортивной линейки Magma. Модель удивила стоимостью и техническими решениями, которые могут изменить расстановку сил в сегменте быстрых электромобилей. В чем особенности новинки - в материале.

Genesis официально раскрыла стоимость и характеристики GV60 Magma — первого серийного электрокроссовера спортивной линейки Magma. Новинка выходит на рынок США с ценником от 69 950 долларов, что оказалось заметно ниже ожиданий аналитиков. Подобный шаг может усилить позиции бренда в сегменте быстрых электромобилей, где конкуренция становится все жестче.

GV60 Magma построен на модернизированной платформе E-GMP с 800-вольтовой архитектурой и аккумулятором на 84 кВт·ч. Электрокроссовер оснащен двумя электромоторами, которые в режиме Boost выдают до 641 л.с. и 790 Н·м крутого момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 секунды – результат, сравнимый с топовыми моделями других премиальных марок.

В оснащении GV60 Magma электронно-управляемая подвеска, усиленные тормоза, специальные кресла с отделкой из замши, быстрое переключение передач и трековые режимы движения. Внешне кроссовер демонстрирует удлиненные воздухозаборники, массивный задний спойлер и фирменный оранжевый цвет Magma, придающий модели спортивный характер.

Genesis отмечает, что GV60 Magma открывает новую страницу в развитии бренда и становится первой из целой серии высокопроизводительных автомобилей с поддержкой Magma. Информация о доступности автомобилей и выдающихся характеристиках может привлечь внимание не только американских, но и европейских покупателей, где спрос на быстрые электромобили стабильно растет.

Интересно, что на фоне активного выпуска GV60 Magma другие автопроизводители также реализуют свои проекты в сегменте электромобилей. Например, недавно на рынке появился первый технологичный кей-кар с запасом хода 320 км, который уже вызвал интерес у экспертов - подробнее об этом можно узнать в материале о новых тенденциях среди компактных электромобилей .

Для российского рынка запуск GV60 Magma может быть интересен с точки зрения технологических решений. В последние годы производители все чаще используют комбинацию низкой мощности, быстрой зарядки и оригинального дизайна. Судя по представленным данным, Genesis рассчитывает не только на энтузиастов, но и на тех, кто ищет баланс между динамикой и практичностью. 

Упомянутые модели: Genesis GV60
Упомянутые марки: Genesis
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