5 марта 2018, 09:47

Genesis подготовил пять седанов G90 для церемонии Оскар

Genesis совместно с модным журналом Vanity Fair разработал пять роскошных седанов для красной ковровой дорожки премии Оскар. Автомобили предназначены для перевозки номинантов премии и других важных персон.
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  Genesis подготовил пять седанов G90 для церемонии Оскар Genesis G90 Genesis подготовил пять седанов G90 для церемонии Оскар Genesis G90 Genesis подготовил пять седанов G90 для церемонии Оскар Genesis G90 Genesis подготовил пять седанов G90 для церемонии Оскар Genesis G90 Genesis подготовил пять седанов G90 для церемонии Оскар
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Genesis G90 Royal 5.0 AT 4x4
5 л, 413 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 5.7 с, 240 км/ч
5205 x 1915 x 1465 мм
полный
АИ-92, 12.1 л на 100 км
5 650 000 руб
Все характеристики
Каждый из автомобилей получил эксклюзивный дизайн и экстравагантное имя. Например, кузов автомобиля «Правитель» (Ruler) окрашен в пурпурный с серебром цвет. В его интерьере соблюдены те же тона. Кресла отделаны комбинацией тисненой черной кожи и кирпично-красной замши. Другой автомобиль, названный «Звездная пыль» (Stardust), окрашен в стандартный темно-серый цвет. Но внутреннее убранство выдержано в космическом стиле: бархатные звезды, тисненые на обивке кресел, а сквозь ткань потолка сияют светодиодные звезды. 

Остальные три седана не столь вычурны, зато получили более сложные имена. «Прикосновение чувственности» (A Touch of Sensuality) выкрашен в коричневый с серебром цвет, а его салон отделан коричневой замшей и кожей Nappa песочного цвета. «Изысканная недосказанность» (Refined Understatement) выкрашен в темно-синий цвет с матово-белым верхом, его интерьер выполнен из черной кожи и замши с хромированной отделкой. «Изумрудный сон» (Emerald Dream) снаружи зелено-коричневый, а внутри отделан зеленой кожей. Все седаны Genesis G90 выполнены в единственном экземпляре. 

Флагманский седан Genesis G90 продается на российском рынке с осени 2016 года. В настоящее время он доступен с тремя вариантами моторов от 309 л.с. до 413 л.с. по цене от 4,5 млн рублей.
Дизайн и тюнинг Дженезис Джи 90
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Отзывы по теме
ВАЗ Приора не работает стеклоподъемник реле щелкает
| Кому: PodutelЛучше снимите стеклоподъемник и первым делом проверьте предохранитель. Для снятия открутите болты, которые закрепляют стекло, снимите колодку с проводами, увидите сем гаечек, открутите их, ну и достаньте стеклоподеъмник.
Олег
Не работает правая фара
Вам нужно тщательно проверить все предохранители. Если с ними будет все хорошо, значит, вероятно тут дело в проводке, где-то не доходит сигнал - нужно проверять все контакты к этой лампочке в блоке предохранителей моторного отсека. Либо же банально попробуйте поменять лампы между собой на фарах) ) Может ...
Иван
Лампочка фары не горит
Была такая ситуация. Тоже не мог врубиться, вроде всё в норме. Потом потрогал провода, один был горячим, полез дальше разбираться, оказалось, что в фишке контакт окислился. Зачистил и всё окей!)
Федор
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Genesis подготовил пять седанов G90 для церемонии Оскар
{{params_57099}}Каждый из автомобилей получил эксклюзивный дизайн и экстравагантное имя. Например, кузов автомобиля «Правитель» (Ruler) окрашен в пурпурный с серебром цвет. В его интерьере соблюдены те же тона. Кресла отделаны комбинацией тисненой черной кожи и кирпично-красной замши. Другой автомобиль, названный «Звездная пыль» (Stardust), окрашен в стандартный темно-серый цвет. Но внутреннее убранство выдержано в космическом стиле: бархатные звезды, тисненые на обивке кресел, а сквозь ткань потолка сияют светодиодные звезды. Остальные три седана не столь вычурны, зато получили более сложные имена. «Прикосновение чувственности» (A Touch of Sensuality) выкрашен в коричневый с серебром цвет, а его салон отделан коричневой замшей и кожей Nappa песочного цвета. «Изысканная недосказанность» (Refined Understatement) выкрашен в темно-синий цвет с матово-белым верхом, его интерьер выполнен из черной кожи и замши с хромированной отделкой. «Изумрудный сон» (Emerald Dream) снаружи зелено-коричневый, а внутри отделан зеленой кожей. Все седаны Genesis G90 выполнены в единственном экземпляре. Флагманский седан Genesis G90 продается на российском рынке с осени 2016 года. В настоящее время он доступен с тремя вариантами моторов от 309 л.с. до 413 л.с. по цене от 4,5 млн рублей.
2018-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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