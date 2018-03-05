5 марта 2018, 09:47
Genesis подготовил пять седанов G90 для церемонии Оскар
Genesis совместно с модным журналом Vanity Fair разработал пять роскошных седанов для красной ковровой дорожки премии Оскар. Автомобили предназначены для перевозки номинантов премии и других важных персон.
|Genesis G90 Royal 5.0 AT 4x4
|5 л, 413 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 5.7 с, 240 км/ч
|5205 x 1915 x 1465 мм
|полный
|АИ-92, 12.1 л на 100 км
|5 650 000 руб
|Все характеристики
Остальные три седана не столь вычурны, зато получили более сложные имена. «Прикосновение чувственности» (A Touch of Sensuality) выкрашен в коричневый с серебром цвет, а его салон отделан коричневой замшей и кожей Nappa песочного цвета. «Изысканная недосказанность» (Refined Understatement) выкрашен в темно-синий цвет с матово-белым верхом, его интерьер выполнен из черной кожи и замши с хромированной отделкой. «Изумрудный сон» (Emerald Dream) снаружи зелено-коричневый, а внутри отделан зеленой кожей. Все седаны Genesis G90 выполнены в единственном экземпляре.
Флагманский седан Genesis G90 продается на российском рынке с осени 2016 года. В настоящее время он доступен с тремя вариантами моторов от 309 л.с. до 413 л.с. по цене от 4,5 млн рублей.
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: PodutelЛучше снимите стеклоподъемник и первым делом проверьте предохранитель. Для снятия открутите болты, которые закрепляют стекло, снимите колодку с проводами, увидите сем гаечек, открутите их, ну и достаньте стеклоподеъмник.
Вам нужно тщательно проверить все предохранители. Если с ними будет все хорошо, значит, вероятно тут дело в проводке, где-то не доходит сигнал - нужно проверять все контакты к этой лампочке в блоке предохранителей моторного отсека. Либо же банально попробуйте поменять лампы между собой на фарах) ) Может ...
Была такая ситуация. Тоже не мог врубиться, вроде всё в норме. Потом потрогал провода, один был горячим, полез дальше разбираться, оказалось, что в фишке контакт окислился. Зачистил и всё окей!)
Интересные разделы
АвтоМосква Genesis Автомудрость Genesis АвтоПитер Genesis Дизайн и тюнинг Genesis Новинки и концепт кары Genesis Новости и акции автосалонов Genesis Автосалоны и дилеры марки Genesis Аренда и прокат авто марки Genesis Автоклубы и форумы автозавчастей марки Genesis Автосервисы и магазины автозапчастей марки Genesis
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное