5 марта 2020, 12:49
Genesis показал седан G80 нового поколения
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Фото: Hyundai
Корейский бренд премиальных автомобилей Genesis готовится вывести на рынок седан G80 следующего поколения. Компания опубликовала первые официальные изображения новинки. Полноценная презентация ожидается в ближайшее время, ведь продажи на «домашнем» рынке в Южной Корее должны начаться до конца текущего месяца.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
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Интерьер нового Genesis G80 также практически полностью позаимствован у кроссовера. Автомобили отличаются лишь конфигурацией руля и центральной консоли. В список оснащения входит цифровая панель приборов и 14,5-дюймовый экран медиасистемы.
Поскольку новый седан G80 и кроссовер GV80 построены на одной платформе, линейки двигателей у них будут во многом пересекаться. По предварительной информации, седан получит бензиновые турбомоторы объемом 2,5 литра (305 л.с.) и 3,5 литра (375 л.с.), а также 3,0-литровый турбодизель (278 л.с.). Агрегаты будут сочетаться автоматической коробкой передач и задним приводом. Полный привод предложат в качестве опции. Больше подробностей узнаем в самое ближайшее время, ведь продажи нового седана Genesis G80 в Южной Корее обещали начать до конца марта 2020 года.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Вряд ли корейский премиум-седан сможет действительно составить конкуренцию БМВ и Ауди. В российском сознании автомобиль из Кореи - это надежный, удобный, даже модный, если хотите, но все же ширпотреб.
Цена не шокировала, примерно столько и должен стоить бизнес-седан. Посмотрим, насколько хорошо такие машины будут продаваться. Сейчас на дороге увидеть Дженезис можно крайне редко.
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