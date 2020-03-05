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5 марта 2020, 12:49

Genesis показал седан G80 нового поколения

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Фото: Hyundai
Корейский бренд премиальных автомобилей Genesis готовится вывести на рынок седан G80 следующего поколения. Компания опубликовала первые официальные изображения новинки. Полноценная презентация ожидается в ближайшее время, ведь продажи на «домашнем» рынке в Южной Корее должны начаться до конца текущего месяца.
Genesis показал седан G80 нового поколения

Фото: Hyundai

Genesis показал седан G80 нового поколения

Фото: Hyundai

Genesis показал седан G80 нового поколения

Фото: Hyundai

Genesis показал седан G80 нового поколения

Фото: Hyundai

Genesis показал седан G80 нового поколения

Фото: Hyundai

Genesis показал седан G80 нового поколения

Фото: Hyundai

Genesis показал седан G80 нового поколения

Фото: Hyundai

Genesis показал седан G80 нового поколения
Genesis показал седан G80 нового поколения
Genesis показал седан G80 нового поколения
Genesis показал седан G80 нового поколения
Genesis показал седан G80 нового поколения
Genesis показал седан G80 нового поколения
Genesis показал седан G80 нового поколения
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Судя по опубликованным фотографиям, дизайн нового седана выдержан в стиле представленного в январе 2020 года первого кроссовера Genesis. Безошибочно узнать новинку в потоке можно будет по двойным полоскам ходовых огней и задних габаритов. «Полосатую» тему дублируют воздуховоды в передних крыльях. Решетка радиатора стала крупнее и изменила форму. В профиль новый Genesis G80 больше напоминает не седан, а фастбек с ниспадающей линией крыши и коротким багажником.

Интерьер нового Genesis G80 также практически полностью позаимствован у кроссовера. Автомобили отличаются лишь конфигурацией руля и центральной консоли. В список оснащения входит цифровая панель приборов и 14,5-дюймовый экран медиасистемы.

Поскольку новый седан G80 и кроссовер GV80 построены на одной платформе, линейки двигателей у них будут во многом пересекаться. По предварительной информации, седан получит бензиновые турбомоторы объемом 2,5 литра (305 л.с.) и 3,5 литра (375 л.с.), а также 3,0-литровый турбодизель (278 л.с.). Агрегаты будут сочетаться автоматической коробкой передач и задним приводом. Полный привод предложат в качестве опции. Больше подробностей узнаем в самое ближайшее время, ведь продажи нового седана Genesis G80 в Южной Корее обещали начать до конца марта 2020 года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
С заботой о пассажирах: ТОП-7 самых безопасных машин
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Дарина
Стали известны технические характеристики Genesis G80
Вряд ли корейский премиум-седан сможет действительно составить конкуренцию БМВ и Ауди. В российском сознании автомобиль из Кореи - это надежный, удобный, даже модный, если хотите, но все же ширпотреб.
Михаил
Названы российские цены на Genesis G80
Цена не шокировала, примерно столько и должен стоить бизнес-седан. Посмотрим, насколько хорошо такие машины будут продаваться. Сейчас на дороге увидеть Дженезис можно крайне редко.
Сергей
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Genesis показал седан G80 нового поколения
{{material_129141}}Судя по опубликованным фотографиям, дизайн нового седана выдержан в стиле представленного в январе 2020 года первого кроссовера Genesis. Безошибочно узнать новинку в потоке можно будет по двойным полоскам ходовых огней и задних габаритов. «Полосатую» тему дублируют воздуховоды в передних крыльях. Решетка радиатора стала крупнее и изменила форму. В профиль новый Genesis G80 больше напоминает не седан, а фастбек с ниспадающей линией крыши и коротким багажником.Интерьер нового Genesis G80 также практически полностью позаимствован у кроссовера. Автомобили отличаются лишь конфигурацией руля и центральной консоли. В список оснащения входит цифровая панель приборов и 14,5-дюймовый экран медиасистемы.Поскольку новый седан G80 и кроссовер GV80 построены на одной платформе, линейки двигателей у них будут во многом пересекаться. По предварительной информации, седан получит бензиновые турбомоторы объемом 2,5 литра (305 л.с.) и 3,5 литра (375 л.с.), а также 3,0-литровый турбодизель (278 л.с.). Агрегаты будут сочетаться автоматической коробкой передач и задним приводом. Полный привод предложат в качестве опции. Больше подробностей узнаем в самое ближайшее время, ведь продажи нового седана Genesis G80 в Южной Корее обещали начать до конца марта 2020 года.
2020-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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