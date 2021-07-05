Genesis представила второе поколение G80 в исполнении Sport
Фото: motor1.com
Genesis G80 начинал свою жизнь как Hyundai Genesis. В отдельный премиальный бренд модель выделили в 2016 году. Второе поколение среднеразмерного роскошного седана вышло в конце марта 2020 года и Genesis G80 стал первым электромобилем корейского премиального бренда с Electrified G80.
Сегодня Genesis представил спортивную версию G80. Обычно в спортивных версиях роскошных автомобилей автопроизводители снижают количество хрома, но этот Sport выглядит таким же блестящим, как и другие модели в линейке.
Genesis G80 Sport получил эксклюзивные легкосплавные диски размером 20 дюймов с замысловатым дизайном спиц. Genesis оснастил G80 Sport трехспицевым рулевым колесом с красной строчкой, в дизайне салона использована кожа Sevilla Red.
Полные технические характеристики будут раскрыты ближе к запуску автомобиля на рынок, который запланирован на третий квартал 2021 года. Но на крышке багажника красуется шильдик «4WD», а это значит, что седан будет с полным приводом.
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