Genesis раскинул крылья над Китаем: невероятное шоу дронов
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Как выяснил 110KM.RU, кульминационный момент шоу в небе одновременно находился 3 281 дрон, что позволило Genesis зафиксировать официальный рекорд Гиннеса по этому показателю. Корейцы рассчитывают изменить представления китайских покупателей о роскоши. Компания уже пообещала, что автомобили Genesis будут стоить одинаково, независимо от канала продаж – через дилерскую сеть или онлайн. За каждым клиентом закрепят персонального менеджера, чтобы сделать владение автомобилем как можно более приятным.
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