Миллиарды на госзакупки машин: помогают ли они российскому автопрому встать на ноги или лишь создают иллюзию роста?

Генпрокуратура РФ тратит сотни миллионов на «Москвич» и Haval: что происходит с госзакупками

Госзакупки автомобилей в России резко меняют направление: теперь крупные ведомства массово переходят на «Москвич», Haval и Lada. Почему чиновники вынуждены просить разрешения на покупку даже отечественных машин, какие дилеры выигрывают тендеры и что это значит для рынка - разбираемся на примерах последних контрактов. Мало кто знает, что за этим стоит не только поддержка автопрома, но и острые вопросы локализации и бюджета.

Госзакупки автомобилей в России резко меняют направление: теперь крупные ведомства массово переходят на «Москвич», Haval и Lada. Почему чиновники вынуждены просить разрешения на покупку даже отечественных машин, какие дилеры выигрывают тендеры и что это значит для рынка - разбираемся на примерах последних контрактов. Мало кто знает, что за этим стоит не только поддержка автопрома, но и острые вопросы локализации и бюджета.

Российские автолюбители все чаще сталкиваются с тем, что государственные структуры отказываются от закупок иностранных автомобилей в пользу отечественных марок. Это не просто формальность: речь идет о сотнях миллионов рублей, которые теперь остаются внутри страны. Такой разворот в политике госзакупок напрямую влияет на рынок, дилеров и даже на то, какие машины мы видим на улицах.

Как выяснил портал Drom.ru, в ноябре 2025 года Генеральная прокуратура РФ разместила на портале госзакупок заявку на поставку 100 легковых автомобилей. Максимальная сумма контракта - почти 197,5 миллиона рублей. В техническом задании фигурировал «Москвич-3 или эквивалент», но параметры были подобраны так, что альтернативы фактически не оставалось. Поставить автомобили нужно было до конца июня 2026 года.

Интересно, что еще до публикации тендера ведомство обратилось в Минпромторг за разрешением на закупку промышленной продукции иностранного происхождения. Формально «Москвич-3» собирается в России, но по баллам локализации он не дотягивал до требований для госзакупок. Минпромторг, как обычно, не стал чинить препятствий: разрешение подписал Дмитрий Чернов, и сделка получила зеленый свет.

Кто выигрывает тендеры и почему

В конкурсе участвовали два дилера, но победу одержал «Авилон», снизив цену на 1,5%. Ранее эта компания поставляла госструктурам BMW и другие зарубежные марки, а теперь переключилась на «Москвич». В апреле 2026 года Генпрокуратура разместила еще одну заявку - на 90 «Москвичей-3» с поставкой до конца ноября. На этот раз конкурентов у «Авилона» не оказалось, и цена осталась максимальной - 189 миллионов рублей.

Любовь ведомства к «Москвичу» не нова: годом ранее закупили 84 таких автомобиля, и снова выиграл «Авилон», правда, тогда скидка составила всего 0,5%. Такая тенденция говорит о том, что крупные дилеры быстро адаптируются к новым правилам игры и находят способы оставаться в числе фаворитов.

Haval, Lada и другие: расширение автопарка

Генпрокуратура не ограничивается только «Москвичами». В том же году ведомство заказало 10 Haval Dargo и 9 Haval F7 - полноприводные кроссоверы, которые также не соответствуют требованиям по локализации. Здесь борьба была острее: «Авилон» снизил цену на 7,2%, чтобы обойти двух конкурентов, и получил контракт на сумму 63,7 миллиона рублей. Разрешение Минпромторга на эти закупки также было получено.

В мае 2026 года Генпрокуратура заявила о планах приобрести 11 бортовых Газелей в модификациях NEXT A22R32 и NEXT A31R32. В прошлом году автопарк ведомства пополнили 57 Lada Vesta и 25 Lada Aura на 163 миллиона рублей, а затем еще 40 Vesta и 20 Aura на 129 миллионов. Все эти машины поставила компания «Лада-Сервис». Кроме того, ведомство закупило 30 кроссоверов Xcite X-Cross 7, которые уже сняты с производства, почти на 80 миллионов рублей - и снова не обошлось без разрешения Минпромторга, ведь эти автомобили собирались по отверточной схеме на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

УАЗ и бюджетные вопросы

Не забывают в Генпрокуратуре и про УАЗ: недавно в гараже ведомства появились 56 внедорожников «Патриот» и две «полуторки» УАЗ Профи, общая сумма - 166 миллионов рублей. Такие машины особенно востребованы для работы в труднодоступных регионах страны.

В итоге только за последний год Генпрокуратура потратила на автомобили российской сборки более 600 миллионов рублей. Если учесть расходы всех госструктур, сумма вырастает до десятков миллиардов. С одной стороны, поддержка отечественного автопрома очевидна: чиновники пересаживаются на российские машины, а не на импортные. Но с другой - возникает вопрос, насколько долго автопром сможет существовать на бюджетных вливаниях, ведь поступления в казну сокращаются, а экономическая ситуация остается напряженной.

Что еще важно знать

Многие водители не задумываются, что даже при смене автопарка госструктуры сталкиваются с бюрократическими сложностями. Например, для закупки некоторых моделей требуется специальное разрешение, даже если они собираются в России. Это связано с системой баллов локализации, которая не всегда отражает реальное положение дел на заводах.

Кстати, если вы сталкивались с неожиданными ситуациями на дороге, когда инспектор ГАИ останавливает машину, но не подходит, полезно знать свои права и возможные последствия. Об этом подробно рассказано в материале о том, как вести себя при задержке инспектора на трассе.