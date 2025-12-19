Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

19 декабря 2025, 14:13

Генпрокуратура указала ФТС на ошибки при начислении утильсбора на импортные авто

Проверка вскрыла проблемы с контролем и доначислениями — что теперь ждет автовладельцев

В России выявлены новые проблемы с начислением утильсбора на ввозимые автомобили. Генпрокуратура обратила внимание на работу таможни. Ведомство требует изменить подход к контролю. Подробности - в нашем материале.

В начале 2025 года Генеральная прокуратура России провела масштабную проверку деятельности Федеральной таможенной службы, которая занимается начислением утилизационного сбора на автомобили, ввозимые в страну. В результате инспекции были обнаружены серьезные недочеты в работе ведомства, связанные с контролем за правильностью и своевременностью уплаты этого взноса.

По информации Autonews, особое внимание прокуроры уделили случаям, когда граждане самостоятельно подавали расчеты по утильсбору. Из-за недостаточно тщательной проверки этих документов со стороны таможни, многим владельцам машин впоследствии пришлось сталкиваться с доначислениями и дополнительными финансовыми обязательствами, включая пени. Такая ситуация создала ощутимую нагрузку на тех, кто уже ввез автомобиль и рассчитывал на прозрачность процедуры.

Проблемы коснулись в первую очередь автомобилей, которые были ввезены из Армении и Казахстана. В этих случаях сотрудники таможни не всегда своевременно определяли, действительно ли транспортные средства предназначались для личного пользования, или же речь шла о коммерческом импорте. Из-за этого некоторые автомобилисты неожиданно для себя получали требования об уплате дополнительных сумм.

Генпрокуратура считает, что подобных ошибок можно было бы избежать, если бы контроль за расчетами и оценкой ввоза был более строгим и последовательным. Ведомство предложило ФТС пересмотреть подходы к работе, усилить методическое руководство и обеспечить более четкое взаимодействие между центральным аппаратом и территориальными подразделениями.

В результате представления, направленного в адрес руководства ФТС, ожидаются изменения в организации контроля за начислением утильсбора. В частности, планируется внедрить дополнительные меры по проверке расчетов, а также повысить ответственность сотрудников за своевременное выявление случаев коммерческого ввоза под видом личного использования.

Ранее уже отмечались массовые случаи доначисления утилизационного сбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, особенно из Армении. Теперь, после вмешательства Генпрокуратуры, ситуация может измениться: автовладельцы рассчитывают на более прозрачные и понятные правила, а также на снижение риска неожиданных финансовых претензий со стороны таможни.

2007—2025 110km.ru
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля.

