Генпрокурор против ГИБДД: водители получили неожиданную поддержку
Фото: ruspanorama.ru
Свои претензии в адрес прибыльно работающей системы высказал в Госдуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, «установка систем видеофиксации, в первую очередь, преследует цель обогащения, то есть монетизации: как можно быстрее и больше получить прибыль».
По его словам, органами прокурорского надзора было выявлено множество картельных сговоров, фактов дробления закупок, приобретения аппаратуры, которая по своим техническим характеристикам не соответствует характеристикам, указанным в контракте.
По каждому факту, отметил генпрокурор, идет реакция: «Мы будем в дальнейшем на системной основе проверять эффективность и целевое использование бюджетных денежных средств, выделенных на эти цели».
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