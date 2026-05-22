Редкий кабриолет Geo Metro в России - как малолитражка из 90-х стала уникальной находкой

Geo Metro кабриолет: единственный экземпляр в России и его необычная история

В России появился единственный кабриолет Geo Metro - малолитражка 90-х, собранная на базе Suzuki и прошедшая сложный путь восстановления. Почему этот автомобиль вызывает столько интереса и с какими трудностями сталкиваются его владельцы - разбираемся в деталях.

Редкие автомобили всегда вызывают интерес, особенно если речь идёт об единственном экземпляре во всей стране. Кабриолет Geo Metro — именно такой случай: малолитражка 90-х, созданная в рамках сотрудничества General Motors и Suzuki, оказавшаяся в России в единственном числе. Этот автомобиль не только редкость, но и пример того, как энтузиасты способны вдохнуть новую жизнь в забытые модели.

Geo Metro выпускался с 1989 по 1997 год под брендом Geo, а затем ещё несколько лет как Chevrolet Metro. Основой для модели послужил Suzuki Cultus второго поколения; сборка велась на совместном заводе GM и Suzuki. В США продавалась аналогичная машина Suzuki Swift. Metro считался самым простым и экономичным городским автомобилем, имеющим несколько типов кузовов, включая двух- и четырёхдверные хэтчбеки, седан и кабриолет.

В России существует только один кабриолет Geo Metro 1991 года выпуска. Его нынешний владелец утверждает, что таких машин в стране больше нет. Автомобиль попал к нему в марте 2023 года в минимально рабочем состоянии: расходники не менялись с нулевых, а оригинальные детали найти практически невозможно. Несмотря на это, машину удалось восстановить: перебрали подвеску, заменили все жидкости, обновили тормоза и фильтры. Двигатель объёмом 1 литр (63 л.с.) был немного доработан, что обеспечило умеренную динамику. Коробка передач — автоматическая, 4-ступенчатая.

Внешний вид Geo Metro тоже претерпел изменения: самодельный обвес, перекраска из голубого в тёмно-синий и ливрея, которая выглядит как заводская. Оригинальные диски BBS RM были восстановлены и окрашены в золотой цвет, а для изменения посадки использовались 20-миллиметровые проставки. В салоне ещё предстоит заменить дверные карты и вернуть сиденье к заводскому виду — сейчас стоят полуковши UNP, которые не соответствуют оригиналу.

Эксплуатируется кабриолет только летом и исключительно в хорошую погоду. За городом машина ведёт себя уверенно, а в городе благодаря компактным размерам легко парковаться даже в центре. Однако на трассе лёгкий кузов чувствителен к потокам воздуха из-за встречного ветра. Максимальная скорость — 140 км/ч, что для литрового мотора вполне достойно.

Geo Metro неизменно привлекает внимание окружающих: прохожие интересуются, что это за автомобиль, а в соцсетях фото кабриолета собирают множество лайков. История появления этой машины в России до конца неизвестна — связь с первым владельцем утеряна, но нынешний хозяин надеется узнать подробности. В любом случае, этот кабриолет стал настоящей находкой для ценителей раритетных авто.

Geo Metro — это не просто малолитражка, а часть истории мирового автопрома 90-х. Совместные проекты GM и Suzuki позволяли создавать доступные и экономичные автомобили, которые до сих пор находят своих поклонников. Такие экземпляры становятся настоящими коллекционными раритетами в России, а их восстановление требует не только времени, но и немалого энтузиазма.

