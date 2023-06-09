Геологическая катастрофа в Китае: дороги покрылись гигантскими трещинами (эвакуированы тысячи жителей)

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Местные власти называют произошедшее «внезапной геологической катастрофой». Причиной трещин и провалов могли стать подземные полости, образовавшиеся на глубине более километра, сообщает «Профиль» со ссылкой на Reuters. Трещины не только повредили дорожное полотно на нескольких улицах, но и создали реальную угрозу обрушения многоэтажных зданий. Было принято решение эвакуировать порядка 3,9 тысячи человек из трех 25-этажных жилых домов.

Сейчас геологи совместно с представителями государственных ведомств проводят съемку с высоты и картографирование. Эксперты в один голос называют ситуацию крайне редкой и необычной. Они предположили, что к проседанию почвы могло провести бурение геотермальных скважин, такие работы недавно проводились в регионе. Сложившуюся ситуацию обсуждают на самом высоком правительственном уровне. Речь, в том числе, идет и о подготовке к стихийным бедствиям.

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