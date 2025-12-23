Роскошный кемпер Geotrek Verus — идеальный выбор для жизни вне города и долгих поездок

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 декабря 2025, 16:48

Geotrek Verus: новый дом на колесах для настоящих путешественников и любителей свободы

Geotrek Verus: новый дом на колесах для настоящих путешественников и любителей свободы

Роскошный кемпер Geotrek Verus — идеальный выбор для жизни вне города и долгих поездок

Geotrek Verus: новый дом на колесах для настоящих путешественников и любителей свободы

Geotrek Verus - это не просто автодом, а целый мир для тех, кто мечтает о настоящей свободе. Новинка создана для комфорта и автономности в любой точке страны. Внутри - максимум удобств, снаружи - готовность к любым дорогам. Чем удивит этот кемпер? Узнайте подробности в нашем материале.

Geotrek Verus - это не просто автодом, а целый мир для тех, кто мечтает о настоящей свободе. Новинка создана для комфорта и автономности в любой точке страны. Внутри - максимум удобств, снаружи - готовность к любым дорогам. Чем удивит этот кемпер? Узнайте подробности в нашем материале.

В последние годы все больше людей стремятся к приключениям вдали от цивилизации, выбирая для себя активный отдых и путешествия по неизведанным маршрутам. Такой образ жизни требует не только надежного транспорта, но и настоящего уюта вдали от дома. Именно для этих целей компания Geotrek Vans разработала свой новый кемпер Verus, который уже сегодня называют новым словом в мире автодомов.

Фото: Geotrek Vans

Производитель позиционирует Verus как транспортное средство для тех, кто не готов идти на компромисс между комфортом и стремлением быть автономным. Внутри этого автодома продумано буквально все: просторная зона для отдыха, современная кухня, полноценная ванная комната и даже рабочее пространство. Благодаря этому Verus становится не просто средством передвижения, а настоящим домом на колесах, где можно жить неделями, не испытывая неудобств.

Фото: Geotrek Vans

Внешняя Verus выглядит впечатляюще: массивный кузов, высокий клиренс и мощные внедорожные шины позволяют уверенно чувствовать себя на любом покрытии - от асфальта до проселочных дорог. По информации autoevolution, инженеры Geotrek уделили особое внимание энергонезависимости: в Verus установлены солнечные панели, емкие аккумуляторы и система автономного водоснабжения. Это позволяет путешествовать даже в самых отдаленных уголках страны, не беспокоясь о базовых потребностях населения.

Фото: Geotrek Vans

Внутреннее пространство  Verus продумано до мелочей. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни: удобные спальные места, внутренние шкафы для хранения вещей, современная техника и качественная отделка. Особое внимание уделено эргономике: каждый сантиметр пространства используется эффективно. Для любителей работать в дороге предусмотрено отдельное рабочее место с подключением к интернету и зарядкой гаджетов.

Фото: Geotrek Vans

Geotrek Verus - это не просто очередной автодом, а целая философия свободы и независимости. Такой транспорт подойдет тем, кто ценит возможность поехать туда, где нет дорог, не жертвуя привычным комфортом. Новинка уже вызвала интерес у поклонников автопутешествий и тех, кто мечтает о жизни вне города. Остается только выбрать маршрут.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Астраханская область Ленинградская область Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться