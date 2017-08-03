3 августа 2017, 14:20

Германия озвучила новые требования к дизельным автомобилям

Европейские скандалы вокруг использования дизельных силовых агрегатов никак не утихнут. Сейчас правительство Германии выдвинуло требование к автопроизводителям уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу еще на 25%.
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2 августа состоялась встреча руководителей автоконцернов и представителя  правительства ФРН. На повестке дня - требование к автопроизводителям обновить программное обеспечение на своих моделях с двигателями класса Евро-5 и Евро-6. Также компании должны всячески стимулировать потенциальных покупателей на приобретение экологических машин с помощью выгодных предложений и акций. Требования касаются таких производителей, как Volkswagen, Daimler, Opel и BMW.

Ранее в правительстве ФРГ прозвучало еще более радикальное требование - сократить количество вредных выбросов на 50%, но оно не было принято. Столь жесткие меры привели бы к значительным затратам автомобильных компаний на оснащение машин дополнительными катализаторами. По нынешнему соглашению новое программное обеспечение будет установлено на 5 млн транспортных средств. Кроме того, BMW, Daimler и Volkswagen сообщили о готовности войти в создаваемый федеральными властями фонд по развитию транспортных систем германских городов.

Плюсы и минусы
Улучшение экологической обстановки в миреПринятые меры могут привести к увеличению стоимости автомобилей
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Новости Даймлер, Опель, БМВ, VW, Фольксваген

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Германия озвучила новые требования к дизельным автомобилям
{{material_119699}}2 августа состоялась встреча руководителей автоконцернов и представителя  правительства ФРН. На повестке дня - требование к автопроизводителям обновить программное обеспечение на своих моделях с двигателями класса Евро-5 и Евро-6. Также компании должны всячески стимулировать потенциальных покупателей на приобретение экологических машин с помощью выгодных предложений и акций. Требования касаются таких производителей, как Volkswagen, Daimler, Opel и BMW.Ранее в правительстве ФРГ прозвучало еще более радикальное требование - сократить количество вредных выбросов на 50%, но оно не было принято. Столь жесткие меры привели бы к значительным затратам автомобильных компаний на оснащение машин дополнительными катализаторами. По нынешнему соглашению новое программное обеспечение будет установлено на 5 млн транспортных средств. Кроме того, BMW, Daimler и Volkswagen сообщили о готовности войти в создаваемый федеральными властями фонд по развитию транспортных систем германских городов.
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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