3 августа 2017, 14:20
Германия озвучила новые требования к дизельным автомобилям
Европейские скандалы вокруг использования дизельных силовых агрегатов никак не утихнут. Сейчас правительство Германии выдвинуло требование к автопроизводителям уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу еще на 25%.
Ранее мы писали
В Мюнхене планируют ввести запрет на использование дизельных автомобилей ради сохранения экологической обстановки ...Читать далее
Ранее в правительстве ФРГ прозвучало еще более радикальное требование - сократить количество вредных выбросов на 50%, но оно не было принято. Столь жесткие меры привели бы к значительным затратам автомобильных компаний на оснащение машин дополнительными катализаторами. По нынешнему соглашению новое программное обеспечение будет установлено на 5 млн транспортных средств. Кроме того, BMW, Daimler и Volkswagen сообщили о готовности войти в создаваемый федеральными властями фонд по развитию транспортных систем германских городов.
Плюсы и минусы
|Улучшение экологической обстановки в мире
|Принятые меры могут привести к увеличению стоимости автомобилей
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение
Читайте по теме
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Как Volkswagen жил в январские месяцы 1960-х
15.01.2016, 12:12
Читайте по теме
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Как Volkswagen жил в январские месяцы 1960-х
15.01.2016, 12:12
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Опель Сигнум 2006 год ищу юбку на передний бампер - правую сторону +375447836069
| Еду на своём опеле инсигния 2010 г. по трассе 120 км/ ч внезапно компьютер выдаёт сообщение - требуется техническое обслуживание, скорость падает до 70 км/ ч жму на газ - ноль эмоций, пришлось съехать на обочину, заглушить машину, потом завёлся и поехал уже нормально, подскажите пожалуйста в чём дело ...
помогите подключить магнетолу на опель вектра выхода на колонки как поймать
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное