Прорыв на рынке: новые преобразователи постоянного тока выдерживают температуру до 85°C

30 июля 2026, 22:21
Герметичные DC/DC преобразователи Würth Elektronik ICS: новые стандарты для спецтехники
Герметичные DC/DC преобразователи Würth Elektronik ICS: новые стандарты для спецтехники
На рынке мобильной техники появилась серия DC/DC преобразователей с защитой IP67, рассчитанных на экстремальные условия эксплуатации. Это решение актуально для производителей строительной и сельскохозяйственной техники, где надежность электроники выходит на первый план.
Внедрение современных электронных компонентов в коммерческий транспорт и специальную технику требует особого внимания к надежности и защите оборудования. Новое семейство преобразователей постоянного тока от Würth Elektronik ICS, рассчитанное на работу в самых суровых условиях, может стать ответом на растущие потребности отрасли.
Главная особенность этого устройства — герметичный корпус с уровнем защиты IP67. Это гарантирует полную непроницаемость для пыли и устойчивость к чрезмерному погружению в воду, что особенно важно для техники, используемой на стройплощадках, в сельском хозяйстве и других местах, где электроника подвергается воздействию влаги и загрязнениям.
Преобразователи рассчитывают входное напряжение от 16 до 32 В и стабильные 12 В на выходе. В зависимости от модификации, устройство может выдавать ток 2, 25 или 40 А, что позволяет подобрать необходимое решение для разных задач — от питания отдельных электронных блоков для обеспечения работоспособности мощных систем.
Встроенная система защиты контролирует ключевые параметры, в первую очередь: отслеживается входное напряжение, температура силовых элементов и ток нагрузки. При возникновении перенапряжения или короткого замыкания, выход автоматически отключается.
Модули выполнены в нескольких вариантах: компактная версия на 2 А создана для монтажа на печатную плату, а более мощные блоки на 25 и 40 А рассчитаны на автономную установку в корпусе техники. По запросу возможна разработка повышающих и обратноходовых преобразователей для нестандартных напряжений.
Подобные решения особенно востребованы в сегменте строительной и сельскохозяйственной техники, где часто требуется адаптация 12-вольтовой электроники к 24-вольтовым аккумуляторам. Это позволяет использовать штатные компоненты без необходимости полной замены бортовой электросети.
Интересно, что развитие специализированных электронных модулей для транспорта идет параллельно с совершенствованием силовых установок. Например, в Китае недавно был представлен двухроторный турбомотор, который, по мнению экспертов, может изменить подход к компактным и мощным силовым агрегатам — подробнее об этом можно узнать в материале о новых технологиях роторных двигателей .
Стандартные версии преобразователей DC/DC Wurth Elektronik ICS уже доступны для заказа. Производитель также готов разработать концептуальные решения под конкретные проекты, которые могут быть особенно актуальны для российских предприятий, работающих в условиях сложного климата и высоких требований к надежности техники. Важно отметить, что подобные модули способны увеличить срок службы электроники и снизить риски, связанные с конструкцией оборудования в полевых условиях. Это может стать аргументом в пользу перехода на современные стандарты электроснабжения на коммерческом транспорте и в специальной технике.
Похожие материалы
-
30.07.2026, 23:58
Tatra 815: как необычная конструкция сделала самосвал символом выносливости СССР
Tatra 815 - самосвал с уникальной хребтовой рамой и независимой подвеской, который прославился не внешностью, а способностью работать в самых тяжелых условиях. Сегодня интерес к этой модели вновь растет, ведь ее конструкция остается актуальной для российских дорог и карьеров.Читать далее
-
30.07.2026, 23:31
Горячее и гальваническое цинкование: как кузов защищают от коррозии в 2026
В суровых зимних российских условиях, с обилием реагентов, оцинковка кузова становится критически важной для сохранности автомобиля. Разбираемся, какие методы используют производители, чем они отличаются и как это влияет на выбор машины сегодня.Читать далее
-
30.07.2026, 20:36
BMW сокращает штат в Германии: тысячи рабочих мест под угрозой до 2027 года
BMW запускает масштабную программу оптимизации персонала в Германии, затрагивая административные и исследовательские подразделения. Решение связано с изменениями на мировом рынке и снижением финансовых показателей компании. Важно понять, как это повлияет на отрасль и сотрудников.Читать далее
-
30.07.2026, 19:35
Tank 300 с пробегом: на что обратить внимание при покупке китайского внедорожника
Tank 300 быстро занял место среди популярных рамных внедорожников на российском рынке, но покупка подержанной версии требует внимательного подхода. В материале - ключевые нюансы эксплуатации, особенности трансмиссии и риски, которые могут возникнуть после окончания гарантии.Читать далее
-
30.07.2026, 19:04
Редкий гражданский прототип ГАЗ-2330 «Тигр» с уникальной базой выставлен на продажу
На российском рынке появился необычный лот - гражданский прототип ГАЗ-2330 «Тигр» на базе БТР-60. Мало кто знает, что такие машины практически не встречаются в продаже, а цена оказалась неожиданно доступной. Какие особенности скрывает этот внедорожник, что отличает его от серийных моделей и почему сейчас к нему приковано внимание - объяснил эксперт. Читать далее
-
30.07.2026, 18:57
Renault Kaptur на вторичном рынке: плюсы, минусы и подводные камни покупки
Renault Kaptur остается одним из самых востребованных кроссоверов на российском рынке, но при покупке подержанной машины важно учитывать особенности двигателей, трансмиссий и типичные проблемы. Эксперты отмечают ряд нюансов, которые могут повлиять на выбор и дальнейшую эксплуатацию.Читать далее
-
30.07.2026, 18:27
На Ярославском шинном заводе внедрили цифровое зрение для контроля производства
Холдинг «Кордиант» начал тестирование уникальной технологии компьютерного зрения на Ярославском шинном заводе. Решение обещает повысить точность учета и снизить потери на производстве. Эксперты отмечают, что это первый подобный опыт в российской шинной отрасли. Какие возможности открывает цифровизация для предприятий и что может измениться уже в ближайшее время - разбираемся в материале.Читать далее
-
30.07.2026, 18:15
XPeng выходит на российский рынок: старт продаж электрокроссоверов G6 и G9 в 2026
Китайский бренд XPeng официально объявил о выходе на российский рынок с моделями G6 и G9. Особое внимание уделено интеграции сервисов Яндекса и новым возможностям для водителей. Читать далее
-
30.07.2026, 18:06
Chevrolet Cobalt укрепил позиции на рынке Казахстана несмотря на спад в Узбекистане
Chevrolet Cobalt вновь оказался в центре внимания: модель уверенно лидирует в Казахстане, хотя в Узбекистане спрос на нее заметно снизился. Эксперты отмечают, что разница в динамике продаж связана с изменениями в предпочтениях покупателей и условиями кредитования. Какие факторы влияют на популярность Cobalt и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этими цифрами скрываются новые тренды автопрома региона.Читать далее
-
30.07.2026, 17:58
Subaru Forester III: слабые места, которые важно знать при покупке с пробегом
Subaru Forester третьего поколения после рестайлинга по-прежнему востребован на вторичном рынке. Модель ценится за полный привод и надежность, но возраст большинства машин требует особого внимания к ряду технических нюансов. Разбираемся, на что обратить внимание.Читать далее
Похожие материалы
-
30.07.2026, 23:58
Tatra 815: как необычная конструкция сделала самосвал символом выносливости СССР
Tatra 815 - самосвал с уникальной хребтовой рамой и независимой подвеской, который прославился не внешностью, а способностью работать в самых тяжелых условиях. Сегодня интерес к этой модели вновь растет, ведь ее конструкция остается актуальной для российских дорог и карьеров.Читать далее
-
30.07.2026, 23:31
Горячее и гальваническое цинкование: как кузов защищают от коррозии в 2026
В суровых зимних российских условиях, с обилием реагентов, оцинковка кузова становится критически важной для сохранности автомобиля. Разбираемся, какие методы используют производители, чем они отличаются и как это влияет на выбор машины сегодня.Читать далее
-
30.07.2026, 20:36
BMW сокращает штат в Германии: тысячи рабочих мест под угрозой до 2027 года
BMW запускает масштабную программу оптимизации персонала в Германии, затрагивая административные и исследовательские подразделения. Решение связано с изменениями на мировом рынке и снижением финансовых показателей компании. Важно понять, как это повлияет на отрасль и сотрудников.Читать далее
-
30.07.2026, 19:35
Tank 300 с пробегом: на что обратить внимание при покупке китайского внедорожника
Tank 300 быстро занял место среди популярных рамных внедорожников на российском рынке, но покупка подержанной версии требует внимательного подхода. В материале - ключевые нюансы эксплуатации, особенности трансмиссии и риски, которые могут возникнуть после окончания гарантии.Читать далее
-
30.07.2026, 19:04
Редкий гражданский прототип ГАЗ-2330 «Тигр» с уникальной базой выставлен на продажу
На российском рынке появился необычный лот - гражданский прототип ГАЗ-2330 «Тигр» на базе БТР-60. Мало кто знает, что такие машины практически не встречаются в продаже, а цена оказалась неожиданно доступной. Какие особенности скрывает этот внедорожник, что отличает его от серийных моделей и почему сейчас к нему приковано внимание - объяснил эксперт. Читать далее
-
30.07.2026, 18:57
Renault Kaptur на вторичном рынке: плюсы, минусы и подводные камни покупки
Renault Kaptur остается одним из самых востребованных кроссоверов на российском рынке, но при покупке подержанной машины важно учитывать особенности двигателей, трансмиссий и типичные проблемы. Эксперты отмечают ряд нюансов, которые могут повлиять на выбор и дальнейшую эксплуатацию.Читать далее
-
30.07.2026, 18:27
На Ярославском шинном заводе внедрили цифровое зрение для контроля производства
Холдинг «Кордиант» начал тестирование уникальной технологии компьютерного зрения на Ярославском шинном заводе. Решение обещает повысить точность учета и снизить потери на производстве. Эксперты отмечают, что это первый подобный опыт в российской шинной отрасли. Какие возможности открывает цифровизация для предприятий и что может измениться уже в ближайшее время - разбираемся в материале.Читать далее
-
30.07.2026, 18:15
XPeng выходит на российский рынок: старт продаж электрокроссоверов G6 и G9 в 2026
Китайский бренд XPeng официально объявил о выходе на российский рынок с моделями G6 и G9. Особое внимание уделено интеграции сервисов Яндекса и новым возможностям для водителей. Читать далее
-
30.07.2026, 18:06
Chevrolet Cobalt укрепил позиции на рынке Казахстана несмотря на спад в Узбекистане
Chevrolet Cobalt вновь оказался в центре внимания: модель уверенно лидирует в Казахстане, хотя в Узбекистане спрос на нее заметно снизился. Эксперты отмечают, что разница в динамике продаж связана с изменениями в предпочтениях покупателей и условиями кредитования. Какие факторы влияют на популярность Cobalt и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этими цифрами скрываются новые тренды автопрома региона.Читать далее
-
30.07.2026, 17:58
Subaru Forester III: слабые места, которые важно знать при покупке с пробегом
Subaru Forester третьего поколения после рестайлинга по-прежнему востребован на вторичном рынке. Модель ценится за полный привод и надежность, но возраст большинства машин требует особого внимания к ряду технических нюансов. Разбираемся, на что обратить внимание.Читать далее