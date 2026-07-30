Прорыв на рынке: новые преобразователи постоянного тока выдерживают температуру до 85°C

Герметичные DC/DC преобразователи Würth Elektronik ICS: новые стандарты для спецтехники

На рынке мобильной техники появилась серия DC/DC преобразователей с защитой IP67, рассчитанных на экстремальные условия эксплуатации. Это решение актуально для производителей строительной и сельскохозяйственной техники, где надежность электроники выходит на первый план.

На рынке мобильной техники появилась серия DC/DC преобразователей с защитой IP67, рассчитанных на экстремальные условия эксплуатации. Это решение актуально для производителей строительной и сельскохозяйственной техники, где надежность электроники выходит на первый план.

Внедрение современных электронных компонентов в коммерческий транспорт и специальную технику требует особого внимания к надежности и защите оборудования. Новое семейство преобразователей постоянного тока от Würth Elektronik ICS, рассчитанное на работу в самых суровых условиях, может стать ответом на растущие потребности отрасли.

Главная особенность этого устройства — герметичный корпус с уровнем защиты IP67. Это гарантирует полную непроницаемость для пыли и устойчивость к чрезмерному погружению в воду, что особенно важно для техники, используемой на стройплощадках, в сельском хозяйстве и других местах, где электроника подвергается воздействию влаги и загрязнениям.

Преобразователи рассчитывают входное напряжение от 16 до 32 В и стабильные 12 В на выходе. В зависимости от модификации, устройство может выдавать ток 2, 25 или 40 А, что позволяет подобрать необходимое решение для разных задач — от питания отдельных электронных блоков для обеспечения работоспособности мощных систем.

Встроенная система защиты контролирует ключевые параметры, в первую очередь: отслеживается входное напряжение, температура силовых элементов и ток нагрузки. При возникновении перенапряжения или короткого замыкания, выход автоматически отключается.

Модули выполнены в нескольких вариантах: компактная версия на 2 А создана для монтажа на печатную плату, а более мощные блоки на 25 и 40 А рассчитаны на автономную установку в корпусе техники. По запросу возможна разработка повышающих и обратноходовых преобразователей для нестандартных напряжений.

Подобные решения особенно востребованы в сегменте строительной и сельскохозяйственной техники, где часто требуется адаптация 12-вольтовой электроники к 24-вольтовым аккумуляторам. Это позволяет использовать штатные компоненты без необходимости полной замены бортовой электросети.

Интересно, что развитие специализированных электронных модулей для транспорта идет параллельно с совершенствованием силовых установок. Например, в Китае недавно был представлен двухроторный турбомотор, который, по мнению экспертов, может изменить подход к компактным и мощным силовым агрегатам — подробнее об этом можно узнать в материале о новых технологиях роторных двигателей .

Стандартные версии преобразователей DC/DC Wurth Elektronik ICS уже доступны для заказа. Производитель также готов разработать концептуальные решения под конкретные проекты, которые могут быть особенно актуальны для российских предприятий, работающих в условиях сложного климата и высоких требований к надежности техники. Важно отметить, что подобные модули способны увеличить срок службы электроники и снизить риски, связанные с конструкцией оборудования в полевых условиях. Это может стать аргументом в пользу перехода на современные стандарты электроснабжения на коммерческом транспорте и в специальной технике.