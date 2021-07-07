Героизм полицейского попал на камеры: он вытащил мужчину из горящего автомобиля, когда вокруг стояли зрители и наблюдали за огнем
На видео офицер из Мичигана вытаскивает человека из горящей машины. Это короткое 25-секундное видео начинается с того, что офицер безопасности Харпер Вудс Люк Поли бежит к месту происшествия. Он не подозревал, что в горящем кабриолете сидел человек, пока ему об этом не сообщила женщина идущая навстречу. В это время видно, как трое мужчин стоят на сравнительно безопасном расстоянии от горящего автомобиля и просто наблюдают за тем, как водитель пытается выбраться из горящего кабриолета.
Офицер обнаружил, что задняя часть автомобиля охвачена пламенем, а 23-летний мужчина пытается освободиться, открывая пассажирскую дверь снаружи. Вероятно, он запаниковал и растерялся.
В интервью WDIV Local 4 Поли сказал, что мужчина перелез на пассажирское сиденье, но не смог выбраться. Когда Поли подошел к машине, он открыл дверь и освободил мужчину.
Затем полицейский оттащил пострадавшего на безопасное расстояние. Зрители в это время просто стояли и смотрели. Немного спустя к полицейскому подоспели коллеги, которые помогли перенести мужчину на траву. Как сообщил WDIV Local 4, во время спасательной операции пострадавший терял сознание, но его жизни ничего не угрожает.
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