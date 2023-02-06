Герой спецоперации подарил мечети свой Ford Mustang

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Житель Махачкалы сержант Ибрагимхалил Гаджиев участвовал в 2022 году в СВО. В одном из боестолкновений он прикрыл командира роты и сослуживцев от выстрела из гранатомета, но сам получил тяжелое ранение лица и баротравму. После лечения в госпитале он вернулся на родину и решил потратить сбережения на осуществление мечты детства – купить Ford Mustang.

Однако, как позднее рассказал сам Гаджиев в интервью РИА Новости, однажды во время намаза в мечети имама Шамиля увидел, что зданию требуется ремонт, и решил отдать свой спорткар в пользу мечети. «Продадут автомобиль или обменяют на стойматериалы – решать духовенству», – пояснил свой поступок Гаджиев. Стоимость спорткара, по его словам, «стартует от миллиона рублей и выше».

Упомянутые модели: Ford Mustang

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