Герой спецоперации подарил мечети свой Ford Mustang
Однако, как позднее рассказал сам Гаджиев в интервью РИА Новости, однажды во время намаза в мечети имама Шамиля увидел, что зданию требуется ремонт, и решил отдать свой спорткар в пользу мечети. «Продадут автомобиль или обменяют на стойматериалы – решать духовенству», – пояснил свой поступок Гаджиев. Стоимость спорткара, по его словам, «стартует от миллиона рублей и выше».
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16.12.2022, 19:06
Первый в истории Ford Mustang Dark Horse, под капотом которого 500 «лошадей»
Три месяца назад компания Ford презентовала Mustang VII поколения. На подиуме блистала высокопроизводительная версия Dark Horse, а самой приятной новостью стало заявление руководства компании, что автомобиль повременит с электроприводом и пока что сохранит ДВС.Читать далее
-
20.09.2022, 09:38
Некоторые водители не могут даже просто повернуть направо (забавное видео)
Поворот на перекрестке направо – один из самых простых маневров, с которого начинают обучение все инструкторы по вождению. Но для водителя этого «Форда» задача оказалась чересчур сложной. Справедливости ради отметим, что речь идет о мощном Ford Mustang.Читать далее
-
15.09.2022, 10:44
Ford Mustang сменил поколение, но остался верен себе: фото и подробности
На автосалоне в Детройте дебютировало седьмое по счету поколение легендарного американского маслкара. Новый Ford Mustang стал еще «злее» и технологичнее, но сохранил верность 5,0-литровому V8, механической коробке передач и заднему приводу.Читать далее
-
22.08.2022, 23:45
10 самых популярных супер- и спорткаров, которых искали на Google за последний год
По данным издания La Repubblica, сайт страхования confused.com проанализировал данные поисковика Google, чтобы составить рейтинг 10 суперкаров и спортивных автомобилей, наиболее востребованных пользователями за последние 12 месяцев. Читать далее
-
04.06.2022, 10:30
Новый Ford Mustang поедет по всему миру, а Ranger останется в Америке
Ford объявил, что вложит 3,7 млрд долларов в производственные мощности в Мичигане, Огайо и Миссури. При этом концерн пообещал создать 6200 новых рабочих мест в рамках крупного расширения. Читать далее
-
25.05.2022, 10:20
10 самых ужасных автомобилей в истории
Эксперты американского автомобильного онлайн-сервиса Edmunds изучили историю мирового автопрома и назвали десять самых худших автомобилей всех времен и народов.Читать далее
- 1 950 000 РFord Mustang 2015 в Москве
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