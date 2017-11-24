Giannini 350 GP4: безумный малыш с двигателем от Alfa Romeo 4C
Так получилось, что деятельность Giannini ослабла в 80-е годы прошлого века. Но сегодня налицо некоторое оживление, и даже практикуются поставки спецбыстрых версий Fiat для нужд итальянской полиции.
Одна из свежих работ компании - Giannini 350 GP4. Цифра «350», естественно, намекает на мощность двигателя в лошадиных силах (257 кВт), что само по себе говорит о многом. И это притом, что под маленьким капотом «Фиата» смонтирован не самый крупный 4-цилиндровый турбодвигатель объемом 1,75 литра, донором которого выступил Alfa Romeo 4C (в стандарте - 240 сил). Блок питания находится не спереди, как у Fiat 500, а сзади.
Giannini 350 GP имеет задний привод и механическую трансмиссию. Поставщик дисковых тормозов – Bremba. В конструкции маленького гонщика широко использованы углеродные композиционные материалы, в носовой части - пара дополнительных прожекторов, на третьей (задней) двери, в свою очередь, антикрыло. За машину просят минимум 150 тыс. евро.
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