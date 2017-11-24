24 ноября 2017, 10:00

Giannini 350 GP4: безумный малыш с двигателем от Alfa Romeo 4C

Поклонникам марки Fiat компания Giannini достаточно известна. Ее история началась аж в 1920 году, то есть почти 100 лет назад. Ее головной офис и по сей день находится в Риме. Наиболее известные работы – в области автогонок и настройки автомобилей для нормальной работы.
^
Giannini 350 GP4: безумный малыш с двигателем от Alfa Romeo 4C FIAT 500

Так получилось, что деятельность Giannini ослабла в 80-е годы прошлого века. Но сегодня налицо некоторое оживление, и даже практикуются поставки спецбыстрых версий Fiat для нужд  итальянской полиции.

Одна из свежих работ компании - Giannini 350 GP4. Цифра «350», естественно, намекает на  мощность двигателя в лошадиных силах (257 кВт), что само по себе говорит о многом. И это притом, что под маленьким капотом «Фиата» смонтирован не самый крупный 4-цилиндровый турбодвигатель объемом 1,75 литра, донором которого выступил Alfa Romeo 4C (в стандарте - 240 сил). Блок питания находится не спереди, как у Fiat 500, а сзади.

Giannini 350 GP имеет задний привод и механическую трансмиссию. Поставщик дисковых тормозов – Bremba. В конструкции маленького гонщика широко использованы углеродные композиционные материалы, в носовой части - пара дополнительных прожекторов, на третьей (задней) двери, в свою очередь, антикрыло. За машину просят минимум 150 тыс. евро.

Дизайн и тюнинг Фиат 500

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Лучшие машины 2007 по мнению 110km.ru
Я владею лучшим, по моему мнению, автомобилем для женщин. Пежо 207сс, 1.6 бензин, розовый цвет, складывающаяся крыша, купе. Машину пригонял из Европы мой муж, у нас таких не было. С первых дней все на нее обращают внимание, катаюсь уже третий год. По ремонту обычный француз, из специфичности только скажу ...
Марта
Fiat 500: повторяя пройденное…
Это классный пепелац, Стиль выдержан как нельзя лучше, чем у того-же МИНИ или ЖУКА, единственно жаль, что двигатель находится спереди, но это, думаю, мои придирки.ПЕПЕЛАЦ офигенный
Андрей
Fiat 500 стал автомобилем года в Европе
Итальянские ФИАТы последние пару лет шагают семимильными шагами. Вот взялись так взялись...
Андрей Добрый
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква FIAT Автомудрость FIAT АвтоПитер FIAT Дизайн и тюнинг FIAT Новинки и концепт кары FIAT Новости и акции автосалонов FIAT Автосалоны и дилеры марки FIAT Аренда и прокат авто марки FIAT Автоклубы и форумы автозавчастей марки FIAT Автосервисы и магазины автозапчастей марки FIAT
Главные материалы
Движение будущего: минимум времени и личных машин
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа FIAT 500
Объявления о продаже FIAT 500
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Giannini 350 GP4: безумный малыш с двигателем от Alfa Romeo 4C
Так получилось, что деятельность Giannini ослабла в 80-е годы прошлого века. Но сегодня налицо некоторое оживление, и даже практикуются поставки спецбыстрых версий Fiat для нужд  итальянской полиции. Одна из свежих работ компании - Giannini 350 GP4. Цифра «350», естественно, намекает на  мощность двигателя в лошадиных силах (257 кВт), что само по себе говорит о многом. И это притом, что под маленьким капотом «Фиата» смонтирован не самый крупный 4-цилиндровый турбодвигатель объемом 1,75 литра, донором которого выступил Alfa Romeo 4C (в стандарте - 240 сил). Блок питания находится не спереди, как у Fiat 500, а сзади. Giannini 350 GP имеет задний привод и механическую трансмиссию. Поставщик дисковых тормозов – Bremba. В конструкции маленького гонщика широко использованы углеродные композиционные материалы, в носовой части - пара дополнительных прожекторов, на третьей (задней) двери, в свою очередь, антикрыло. За машину просят минимум 150 тыс. евро.
2017-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Вологодская область Иваново Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG