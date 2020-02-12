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12 февраля 2020, 12:18

ГИБДД будет аннулировать незаконный техосмотр

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Фото: mag.auto.ru
Минтранс готовит новое постановление, которое наделит ГИБДД полномочиями аннулировать результаты технического осмотра транспортного средства. Правда, с оговоркой, если будет доказано, что автомобиль техосмотр не проходил или проходил, но с нарушением установленных правил.
Сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностические карты, если у них будет достаточно оснований предполагать, что документ - фальшивка. Такие меры должны способствовать прекращению покупок диагностических карт без предоставления автомобилей на осмотр. Цена карты в Москве и Санкт-Петербурге составляет 1 тыс. руб. По данным Минэкономики, сегодня так поступают около 80% автовладельцев.

Данные о водителях и аннулированных диагностических картах будут передавать в страховые компании. Эксперты предложили, чтобы в ГИБДД сразу аннулировали и полис ОСАГО, но этого не позволяет действующее законодательство. Также на плечи сотрудников ГИБДД ляжет решение вопроса о привлечении к ответственности оператора, выдавшего липовую диагностическую карту.

В ближайшее время появится общедоступный сервис, где автовладельцы и заинтересованные лица смогут узнать по VIN-номеру время и место, где автомобиль проходил ТО. Документ, разработанный Минтрансом, должен вступить в силу 8 июня 2020 года одновременно с новым законом о техосмотре.

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Отзывы по теме
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ГИБДД будет аннулировать незаконный техосмотр
Сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностические карты, если у них будет достаточно оснований предполагать, что документ - фальшивка. Такие меры должны способствовать прекращению покупок диагностических карт без предоставления автомобилей на осмотр. Цена карты в Москве и Санкт-Петербурге составляет 1 тыс. руб. По данным Минэкономики, сегодня так поступают около 80% автовладельцев.Данные о водителях и аннулированных диагностических картах будут передавать в страховые компании. Эксперты предложили, чтобы в ГИБДД сразу аннулировали и полис ОСАГО, но этого не позволяет действующее законодательство. Также на плечи сотрудников ГИБДД ляжет решение вопроса о привлечении к ответственности оператора, выдавшего липовую диагностическую карту.В ближайшее время появится общедоступный сервис, где автовладельцы и заинтересованные лица смогут узнать по VIN-номеру время и место, где автомобиль проходил ТО. Документ, разработанный Минтрансом, должен вступить в силу 8 июня 2020 года одновременно с новым законом о техосмотре.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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