ГИБДД: Глухая тонировка на передних стеклах – повод снять автомобиль с учета
В УГИБДД МВД по Северной Осетии-Алании сообщили корреспонденту Autonews, что оборудование машины, стеклами, не предусмотренными заводом изготовителем, либо нанесение на них прозрачных цветных пленок считается внесением изменений в конструкцию транспортного средства, непосредственно влияющих на безопасность эксплуатации. Инспекторы намерены уделить особое внимание этой проблеме и «принимать меры для прекращения учета таких автомобилей».
Сами водители объясняют, что тонировка нужна им для защиты от солнца и экономии топлива за счет снижения нагрузки на кондиционер. Многие также уверены, что автомобиль с затонированными стеклами выглядит более стильно и дерзко.
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