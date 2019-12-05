5 декабря 2019, 00:26
ГИБДД хочет исключить «площадку» из программы экзамена на права
- 5909
- 0
Фото: Варвара Гертье
Госавтоинспекция готовит новый пакет поправок, одна из которых касается процедуры проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Ведомство предлагает отказаться от комплекса упражнений на «площадке», оставив только проверку теоретических знаний и практических навыков вождения в реальных условиях городского движения.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Ранее мы писали
Госавтоинспекция прорабатывает разные варианты ужесточения экзаменов на права. Предлагалось изменить саму ...Читать далее
На финальном экзамене на получение прав инспектор должен, прежде всего, оценить способность кандидата управлять автомобилем в реальных условиях, цитирует ТАСС заместителя начальника ГИБДД Олега Понарьина. «Площадка» же проверяет его навыки в «стерильной» обстановке. Более того, данный этап занимает слишком много времени, в том числе много времени сотрудников Госавтоинспекции.
Сейчас экзамен на получение прав состоит из трёх частей: проверка теоретических знаний ПДД, демонстрация навыков вождения на специально оборудованном закрытом автодроме и, на «десерт», поездка с инспектором по определенному маршруту в городе, в реальной дорожной обстановке. Если идею ГИБДД поддержат, экзамен на площадке для категорий B, C и D могут отменить уже с октября 2020 года. Будущие мотоциклисты будут по-прежнему демонстрировать свои навыки именно на закрытой территории, а не в городе.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Согласен, сам ее пользую пару лет, разница в динамике и расходе на лицо.
Цитата:| 23 ноября в 20.00 во Фреш Инфинити на Горячеключевской пройдет ASIAN NIGHT. Коктейльная вечеринка, фуршет, Бэк (участник шоу «Песни на ТНТ») , розыгрыш призов. Есть регистрация. Делюсь, кому интересно) Елизавета, благодаря тому, что Вы не поленились написать здесь об этом, мы зарегистрировались ...
Хороший салон с большим выбором. Всегда есть новинки, возможность заказать любой цвет. И с документами не мухлют, после оплаты ПТС делают либо день в день либо за три дня четко. Сервис тоже хороший и душевный. Мастера не просто разбираются, а всегда готовы поговорить с клиентом, подсказать к чему присмотреться ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве