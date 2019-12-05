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5 декабря 2019, 00:26

ГИБДД хочет исключить «площадку» из программы экзамена на права

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Фото: Варвара Гертье
Госавтоинспекция готовит новый пакет поправок, одна из которых касается процедуры проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Ведомство предлагает отказаться от комплекса упражнений на «площадке», оставив только проверку теоретических знаний и практических навыков вождения в реальных условиях городского движения.
ГИБДД хочет исключить площадку из программы экзамена на права

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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ГИБДД хочет исключить из программы экзамена «площадку». В ведомстве полагают, что данный этап имеет низкую информативность о навыках вождения потенциальных кандидатов в водители. К тому же «площадка» входит в программу выпускного экзамена в автошколах, и дублировать ее еще раз просто не имеет смысла.

На финальном экзамене на получение прав инспектор должен, прежде всего, оценить способность кандидата управлять автомобилем в реальных условиях, цитирует ТАСС заместителя начальника ГИБДД Олега Понарьина. «Площадка» же проверяет его навыки в «стерильной» обстановке. Более того, данный этап занимает слишком много времени, в том числе много времени сотрудников Госавтоинспекции.

Сейчас экзамен на получение прав состоит из трёх частей: проверка теоретических знаний ПДД, демонстрация навыков вождения на специально оборудованном закрытом автодроме и, на «десерт», поездка с инспектором по определенному маршруту в городе, в реальной дорожной обстановке. Если идею ГИБДД поддержат, экзамен на площадке для категорий B, C и D могут отменить уже с октября 2020 года. Будущие мотоциклисты будут по-прежнему демонстрировать свои навыки именно на закрытой территории, а не в городе.

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ГИБДД хочет исключить «площадку» из программы экзамена на права
{{material_126336}}ГИБДД хочет исключить из программы экзамена «площадку». В ведомстве полагают, что данный этап имеет низкую информативность о навыках вождения потенциальных кандидатов в водители. К тому же «площадка» входит в программу выпускного экзамена в автошколах, и дублировать ее еще раз просто не имеет смысла.На финальном экзамене на получение прав инспектор должен, прежде всего, оценить способность кандидата управлять автомобилем в реальных условиях, цитирует ТАСС заместителя начальника ГИБДД Олега Понарьина. «Площадка» же проверяет его навыки в «стерильной» обстановке. Более того, данный этап занимает слишком много времени, в том числе много времени сотрудников Госавтоинспекции.Сейчас экзамен на получение прав состоит из трёх частей: проверка теоретических знаний ПДД, демонстрация навыков вождения на специально оборудованном закрытом автодроме и, на «десерт», поездка с инспектором по определенному маршруту в городе, в реальной дорожной обстановке. Если идею ГИБДД поддержат, экзамен на площадке для категорий B, C и D могут отменить уже с октября 2020 года. Будущие мотоциклисты будут по-прежнему демонстрировать свои навыки именно на закрытой территории, а не в городе.
2019-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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