ГИБДД Ивановской области начала проверки автомобилей: пропускают только вакцинированных
По данным агентства ТАСС, с 13 июня в Ивановской области введены особые правила въезда в регион. «Наряды ДПС на Костромском, Ярославском и Московском направлении <…> Причина такого решения оперштаба - ухудшение эпидситуации в столице», - заявили в МВД по Ивановской области.
Проблем не возникнет только у тех, кто прошел полный курс вакцинации. Остальным прибывающим в регион нужно будет соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Кроме того, спокойно въехать можно будет при наличии отрицательного теста на коронавирус (сделанный менее, чем за 3 дня) или при справке о присутствии антител в крови.
Отметим, что в Москве вчера было объявлено о том, что все жители столицы старше 18 лет, которые сделают прививку с 14 июня по 11 июля этого года, будут участвовать в розыгрыше автомобилей. «Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24», – рассказал Сергей Собянин на своем сайте.
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