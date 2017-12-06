6 декабря 2017, 08:54
ГИБДД изучает нашумевшую видеозапись с Gelandewagen, проехавшим по тротуару
Появившееся в Сети видео, на котором пассажир Gelandewagen с девушкой за рулём запечатлел проезд внедорожника по тротуару набережной Тараса Шевченко в Москве, проверяется органами правопорядка.
Выложенное в аккаунте majorka_777_ на Инстаграме видео на котором девушка на Gelandewagen намеренно едет по тротуару набережной Тараса Шевченко, вызвало ажиотаж среди обитателей Интернета (и не только его российского сектора). Действия нарушительницы комментирует мужчина, сидящий на пассажирском кресте и снимающий происходящее через окна внедорожника.
На данный момент видеозапись изучают сотрудники столичного управления ГИБДД, о чём сообщила пресс-служба ведомства:
«Столичная Госавтоинспекция изучает размещенное в сети интернет видео, на котором водитель нарушает правила дорожного движения».
А обитатели Рунета в то же время отпускают комментарии типа: «Лавры Мары Багдасарян не дают нарушителям покоя».
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
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