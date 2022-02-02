ГИБДД: из-за чрезмерной тонировки стекол водителя могут арестовать
В ГИБДД сослались на часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».
Если автовладелец нарушит эту статью в первый раз, ему будет грозить штраф в размере 500 рублей. Если водитель не откажется от тонировки стекол и не уберет ее с авто, штраф увеличится до 2 – 4 тысяч рублей, в исключительных случаях суд может отправить водителя под административный арест на срок до 15 суток.
В России тонировка автомобильных стекол регулируется по ГОСТ 33997-2016. В соответствии с Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно быть не менее 70%. Если оно будет меньше этой цифры, автомобиль может попасть в ДТП.
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