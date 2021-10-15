ГИБДД Москвы пересчитала всех пьяных водителей
В пресс-службе ГИБДД подчеркнули, что выявление нетрезвых водителей – приоритетное направление деятельности ведомства. С начала года было проведено 158 профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель». Это принесло свои плоды. За 9 месяцев текущего года число тяжелых ДТП с участием пьяных водителей снизилось на 14%.
Автомобилистам напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения может привести к непоправимым последствиям и призвали не подвергать опасности ни собственную жизнь, ни жизни других участников дорожного движения. Сейчас водителю, пойманному пьяным за рулем, грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение наказывается уже по уголовной статье.
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