ГИБДД: Можно вообще запретить дорожное движение, тогда погибших не будет, но до абсурда не надо доводить
Как рассказал Дмитрий Митрошин корреспонденту ТАСС, ГИБДД поддерживает снижение скорости с 60 до 30 км/ч. С учетом нештрафуемого порога получатся вполне приемлемые 50 км/ч. Но к ограничению скорости надо подходить разумно.
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С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение – и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет…
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Дмитрий Митрошин, начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России
Снижение скорости на городских магистралях находится в ведении муниципальных властей. ГИБДД лишь контролирует исполнение требований дорожных знаков. Но по мнению Дмитрия Митрошина, ограничения должны быть обоснованными и логичными. Нельзя устанавливать лимит в 30 км/ч там, где раньше можно было ездить 130 км/ч. Перед тем как развешивать новые дорожные знаки, необходимо провести ревизию всей уличной-дорожной сети.
Отметим, что в Европе скорость на узких улицах многих городов уже давно снижена до 30 – 40 км/ч. Ездить быстрее можно по широким магистралям, на которых нет нерегулируемых пешеходных переходов.
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