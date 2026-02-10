Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Элина Градова

10 февраля 2026, 18:44

ГИБДД начала штрафовать за игнорирование сигналов поворота с помощью видео из соцсетей

Неожиданные проверки и реальные наказания — как водителей ловят за невключенные указатели поворота

Водителей начали наказывать за отсутствие сигналов поворота. Новые методы фиксации удивляют. Штрафы выписывают даже по видео из интернета. Нарушения часто выявляют в комплексе с другими проступками.

В России ужесточили контроль за соблюдением правил подачи сигналов поворота. Теперь инспекторы активно используют видеозаписи из социальных сетей для выявления нарушителей. По информации Avtospravochnaya.com, водителей, которые не включают поворотники при маневрах, все чаще привлекают к ответственности.

Согласно действующим правилам, водитель обязан заранее сигнализировать о своих намерениях при перестроении, повороте, развороте, начале движения и остановке. За несоблюдение этого требования предусмотрен штраф в 500 рублей. Однако на практике подобные нарушения часто фиксируются только при наличии видеодоказательств или в ходе работы скрытых патрулей.

В последнее время сотрудники ГИБДД стали активно мониторить интернет-пространство. Видео с опасными маневрами, где водители игнорируют сигналы поворота, становятся основанием для административных мер. Такой подход позволяет выявлять не только одиночные случаи, но и систематических нарушителей.

В октябре 2025 года в Тольятти водитель «Лада Гранта» был привлечен к ответственности сразу по нескольким статьям. Он не только не использовал поворотники при опасных перестроениях и выезде на встречную полосу, но и устроил конфликт с другим участником движения. В результате ему выписали несколько штрафов, включая наказание за отсутствие сигнала поворота.

В Вологодской области осенью 2025 года пьяный водитель «Лада Веста» был задержан после того, как проигнорировал необходимость включить поворотник. Попытка скрыться от полиции закончилась применением оружия и составлением протоколов за ряд нарушений, включая неповиновение сотрудникам.

В Набережных Челнах в начале октября 2025 года водитель Hyundai был наказан за целый комплекс проступков: проезд на запрещающий сигнал светофора, тонированные стекла и отсутствие сигналов поворота.

В Кемеровской области в декабре 2025 года инспекторы остановили молодого водителя, устроившего дрифт на парковке. Помимо отсутствия водительских прав, страховки и ремня безопасности, ему вменили маневрирование без сигналов поворота и нечитаемый номер.

В Новокузнецке в декабре того же года водитель с гирляндой на автомобиле совершал опасные маневры и был привлечен к ответственности за отсутствие страховки, неисправности и игнорирование сигналов поворота.

В феврале 2026 года в Туле водитель BMW, заснятый на видео во время дрифта, получил штрафы сразу по нескольким статьям, включая нарушение правил подачи сигналов и отсутствие страховки.

Несмотря на то, что штрафы за неиспользование поворотников пока не стали массовым явлением, практика их назначения становится все более распространенной. Чаще всего наказания выписывают в комплексе с другими нарушениями, что подчеркивает серьезность подхода инспекторов к обеспечению безопасности на дорогах.

Упомянутые марки: BMW, Hyundai
