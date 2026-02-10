Неожиданные проверки и реальные наказания — как водителей ловят за невключенные указатели поворота

10 февраля 2026, 18:44
ГИБДД начала штрафовать за игнорирование сигналов поворота с помощью видео из соцсетей
ГИБДД начала штрафовать за игнорирование сигналов поворота с помощью видео из соцсетей
Водителей начали наказывать за отсутствие сигналов поворота. Новые методы фиксации удивляют. Штрафы выписывают даже по видео из интернета. Нарушения часто выявляют в комплексе с другими проступками.
В России ужесточили контроль за соблюдением правил подачи сигналов поворота. Теперь инспекторы активно используют видеозаписи из социальных сетей для выявления нарушителей. По информации Avtospravochnaya.com, водителей, которые не включают поворотники при маневрах, все чаще привлекают к ответственности.
Согласно действующим правилам, водитель обязан заранее сигнализировать о своих намерениях при перестроении, повороте, развороте, начале движения и остановке. За несоблюдение этого требования предусмотрен штраф в 500 рублей. Однако на практике подобные нарушения часто фиксируются только при наличии видеодоказательств или в ходе работы скрытых патрулей.
В последнее время сотрудники ГИБДД стали активно мониторить интернет-пространство. Видео с опасными маневрами, где водители игнорируют сигналы поворота, становятся основанием для административных мер. Такой подход позволяет выявлять не только одиночные случаи, но и систематических нарушителей.
В октябре 2025 года в Тольятти водитель «Лада Гранта» был привлечен к ответственности сразу по нескольким статьям. Он не только не использовал поворотники при опасных перестроениях и выезде на встречную полосу, но и устроил конфликт с другим участником движения. В результате ему выписали несколько штрафов, включая наказание за отсутствие сигнала поворота.
В Вологодской области осенью 2025 года пьяный водитель «Лада Веста» был задержан после того, как проигнорировал необходимость включить поворотник. Попытка скрыться от полиции закончилась применением оружия и составлением протоколов за ряд нарушений, включая неповиновение сотрудникам.
В Набережных Челнах в начале октября 2025 года водитель Hyundai был наказан за целый комплекс проступков: проезд на запрещающий сигнал светофора, тонированные стекла и отсутствие сигналов поворота.
В Кемеровской области в декабре 2025 года инспекторы остановили молодого водителя, устроившего дрифт на парковке. Помимо отсутствия водительских прав, страховки и ремня безопасности, ему вменили маневрирование без сигналов поворота и нечитаемый номер.
В Новокузнецке в декабре того же года водитель с гирляндой на автомобиле совершал опасные маневры и был привлечен к ответственности за отсутствие страховки, неисправности и игнорирование сигналов поворота.
В феврале 2026 года в Туле водитель BMW, заснятый на видео во время дрифта, получил штрафы сразу по нескольким статьям, включая нарушение правил подачи сигналов и отсутствие страховки.
Несмотря на то, что штрафы за неиспользование поворотников пока не стали массовым явлением, практика их назначения становится все более распространенной. Чаще всего наказания выписывают в комплексе с другими нарушениями, что подчеркивает серьезность подхода инспекторов к обеспечению безопасности на дорогах.
Похожие материалы БМВ, Хендай
-
10.02.2026, 18:33
Такси в регионах под угрозой: новые правила могут оставить водителей без работы
В России готовятся перемены для такси. Новые правила вызвали тревогу у водителей. Возможны неожиданные последствия для пассажиров. Эксперты обсуждают риски и компромиссы.Читать далее
-
10.02.2026, 18:14
ОСАГО в 2026 году: как не нарваться на штраф при любой остановке
В 2026 году ужесточились последствия ошибок с ОСАГО. Проверки стали чаще, а санкции - строже. Даже мелкая небрежность может привести к штрафу. Разбираемся, как избежать проблем.Читать далее
-
10.02.2026, 17:49
В Ломоносовском районе водитель погиб после опрокидывания легковушки под грузовик
Утро в Ленобласти омрачилось серьезной аварией. На трассе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Спасатели работали на месте происшествия. Обстоятельства выясняются.Читать далее
-
10.02.2026, 15:37
Jaguar отзывает электрокроссоверы I-PACE в США: выявлен риск возгорания батарей
Jaguar Land Rover вынуждена отозвать более 2 тысяч I-PACE в США из-за угрозы перегрева батарей. Временное решение - ограничение заряда до 90%. Чем это грозит рынку и почему проблема может коснуться и других брендов - разбираемся.Читать далее
-
10.02.2026, 13:35
В Москве суд отменил штраф ГАИ для робота-курьера: за что его хотели наказать?
В столице разгорелся спор между ГАИ и компанией, управляющей роботами-доставщиками. Впервые в России попытались применить штраф за повреждение дорог к автономному устройству. Чем это обернулось и какие последствия ждут рынок - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 00:16
Шесть незаконных требований ГАИ: что водитель вправе игнорировать на дороге
Многие водители не знают, какие требования инспектора незаконны. Это приводит к лишним конфликтам. Разбираемся, что делать, если сотрудник ГАИ выходит за рамки полномочий. Проверьте свои права заранее.Читать далее
-
09.02.2026, 18:24
Что изменится в ОСАГО в 2026 году: камеры, выплаты и новые правила
В 2026 году в России стартуют масштабные перемены в автостраховании. Водителей ждут новые технологии контроля, пересмотр скидок и лимитов выплат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 18:16
Водительские права без бумажной справки: как изменится процесс оформления в России
В России готовится масштабное обновление процедуры выдачи водительских удостоверений. Бумажные справки могут уйти в прошлое. Внедрение цифровых сервисов ускорит оформление документов. Ожидаются перемены для всех кандидатов.Читать далее
-
09.02.2026, 08:11
С 2026 года пункты техосмотра ждут новые проверки и быстрые блокировки
Стало известно, что МВД готовит масштабные перемены в системе техосмотра. Уже с 2026 года пункты смогут блокировать мгновенно, а водителям упростят процедуру проверки. Какие проблемы решит нововведение и что грозит недобросовестным операторам - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.02.2026, 00:11
Почему синие дорожные знаки с разными стрелками требуют разного поведения
Внешне похожие синие знаки на дорогах часто сбивают с толку. Их форма и тип стрелки определяют правила движения. Ошибка в трактовке может привести к штрафу. Разберемся, как не попасть в неловкое положение.Читать далее
Похожие материалы БМВ, Хендай
-
10.02.2026, 18:33
Такси в регионах под угрозой: новые правила могут оставить водителей без работы
В России готовятся перемены для такси. Новые правила вызвали тревогу у водителей. Возможны неожиданные последствия для пассажиров. Эксперты обсуждают риски и компромиссы.Читать далее
-
10.02.2026, 18:14
ОСАГО в 2026 году: как не нарваться на штраф при любой остановке
В 2026 году ужесточились последствия ошибок с ОСАГО. Проверки стали чаще, а санкции - строже. Даже мелкая небрежность может привести к штрафу. Разбираемся, как избежать проблем.Читать далее
-
10.02.2026, 17:49
В Ломоносовском районе водитель погиб после опрокидывания легковушки под грузовик
Утро в Ленобласти омрачилось серьезной аварией. На трассе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Спасатели работали на месте происшествия. Обстоятельства выясняются.Читать далее
-
10.02.2026, 15:37
Jaguar отзывает электрокроссоверы I-PACE в США: выявлен риск возгорания батарей
Jaguar Land Rover вынуждена отозвать более 2 тысяч I-PACE в США из-за угрозы перегрева батарей. Временное решение - ограничение заряда до 90%. Чем это грозит рынку и почему проблема может коснуться и других брендов - разбираемся.Читать далее
-
10.02.2026, 13:35
В Москве суд отменил штраф ГАИ для робота-курьера: за что его хотели наказать?
В столице разгорелся спор между ГАИ и компанией, управляющей роботами-доставщиками. Впервые в России попытались применить штраф за повреждение дорог к автономному устройству. Чем это обернулось и какие последствия ждут рынок - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 00:16
Шесть незаконных требований ГАИ: что водитель вправе игнорировать на дороге
Многие водители не знают, какие требования инспектора незаконны. Это приводит к лишним конфликтам. Разбираемся, что делать, если сотрудник ГАИ выходит за рамки полномочий. Проверьте свои права заранее.Читать далее
-
09.02.2026, 18:24
Что изменится в ОСАГО в 2026 году: камеры, выплаты и новые правила
В 2026 году в России стартуют масштабные перемены в автостраховании. Водителей ждут новые технологии контроля, пересмотр скидок и лимитов выплат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 18:16
Водительские права без бумажной справки: как изменится процесс оформления в России
В России готовится масштабное обновление процедуры выдачи водительских удостоверений. Бумажные справки могут уйти в прошлое. Внедрение цифровых сервисов ускорит оформление документов. Ожидаются перемены для всех кандидатов.Читать далее
-
09.02.2026, 08:11
С 2026 года пункты техосмотра ждут новые проверки и быстрые блокировки
Стало известно, что МВД готовит масштабные перемены в системе техосмотра. Уже с 2026 года пункты смогут блокировать мгновенно, а водителям упростят процедуру проверки. Какие проблемы решит нововведение и что грозит недобросовестным операторам - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.02.2026, 00:11
Почему синие дорожные знаки с разными стрелками требуют разного поведения
Внешне похожие синие знаки на дорогах часто сбивают с толку. Их форма и тип стрелки определяют правила движения. Ошибка в трактовке может привести к штрафу. Разберемся, как не попасть в неловкое положение.Читать далее