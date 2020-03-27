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27 марта 2020, 22:43

ГИБДД начала зачистку «мертвых душ»

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Фото: из открытых источников
Государственная инспекция безопасности дорожного движения объявила о розыске более 80 тыс. автомобилей, зарегистрированных на умерших владельцев. Транспортные средства будут увозить на штрафстоянку.
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Если во время проверки транспортного средства выяснится, что автомобиль оформлен на умершего человека, то инспекторы ДПС снимут номера, заберут СТС (для дальнейшего уничтожения), а машину увезут на штрафстоянку.

Сегодня в базе ГИБДД насчитывается более 80 тыс. автомобилей умерших россиян, наследники которых по каким-либо причинам не захотели переоформлять документы, либо автомобиль был куплен по доверенности.

Нарушители будут привлекаться по ст. 12.1 КоАП за «управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке». Штрафуют за такое нарушение на 500-800 рублей, при повторном задержании уже на 5 тысяч рублей или лишают прав.

Дополнительно нарушителям будут выписывать штраф за езду без ОСАГО, потому что страховка, в случае смерти собственника ТС или страхователя автоматически прекращается.

Всего, как пишут «Автоновости дня» в России выявлено более 300 тысяч транспортных средств, принадлежавших умершим собственникам.
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ГИБДД начала зачистку «мертвых душ»
{{material_129427}}Если во время проверки транспортного средства выяснится, что автомобиль оформлен на умершего человека, то инспекторы ДПС снимут номера, заберут СТС (для дальнейшего уничтожения), а машину увезут на штрафстоянку.Сегодня в базе ГИБДД насчитывается более 80 тыс. автомобилей умерших россиян, наследники которых по каким-либо причинам не захотели переоформлять документы, либо автомобиль был куплен по доверенности.Нарушители будут привлекаться по ст. 12.1 КоАП за «управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке». Штрафуют за такое нарушение на 500-800 рублей, при повторном задержании уже на 5 тысяч рублей или лишают прав.Дополнительно нарушителям будут выписывать штраф за езду без ОСАГО, потому что страховка, в случае смерти собственника ТС или страхователя автоматически прекращается.Всего, как пишут «Автоновости дня» в России выявлено более 300 тысяч транспортных средств, принадлежавших умершим собственникам.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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