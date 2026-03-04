Рейтинг автошкол появится в открытом доступе и поможет выбрать лучшую — какие изменения стоит ждать

ГИБДД начнет публиковать рейтинги автошкол: что изменится для водителей

С этого года автошколы ждут серьезные перемены: ГИБДД будет оценивать их работу по новым критериям. Впервые появится открытый рейтинг, где учтут не только успехи на экзаменах, но и аварийность среди выпускников. Почему это важно для будущих водителей и как изменится выбор автошколы - разбираемся в деталях.

В ближайшее время российских автомобилистов ждут важные изменения в системе подготовки водителей. Госавтоинспекция впервые начнет формировать и публиковать рейтинги автошкол, что позволит будущим водителям выбирать учебные заведения более осознанно, опираясь на объективные показатели, а не только на рекламу или стоимость обучения. Эта мера направлена на повышение качества образования и, как следствие, безопасности на дорогах.

Как сообщает «Российская газета», глава МВД Владимир Колокольцев объявил о наделении ведомства новыми полномочиями по контролю за эффективностью автошкол. Главная цель инициативы — снизить количество аварий с участием неопытных водителей. При составлении рейтинга будут учитываться не только результаты сдачи экзаменов, но и статистика дорожно-транспортных происшествий среди выпускников в первые два года после получения прав.

Ключевым нововведением станет открытость информации. Данные о том, сколько курсантов сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в аварии, будут общедоступны. Это позволит будущим водителям делать выбор не вслепую, а оценивать реальную эффективность школы, помогая отсеять те организации, которые готовят лишь к формальной сдаче экзамена, а не к реальным условиям вождения.

Поправки в законодательстве вступят в силу 28 мая после утверждения соответствующих постановлений правительства и приказов МВД. Согласно новым правилам, рейтинг будет формироваться ежегодно и публиковаться на сайтах региональных управлений ГИБДД не позднее 15 февраля. Однако первый официальный список появится только в феврале 2027 года, так как для сбора и анализа данных потребуется время.

Для многих россиян это новшество станет надежным ориентиром при выборе автошколы. Теперь у родителей и будущих водителей появится инструмент, позволяющий оценить не только цену и местоположение, но и реальную отдачу от обучения. В условиях насыщенного рынка, где качество услуг часто вызывает вопросы, такой рейтинг может сыграть решающую роль.

Инициатива МВД направлена не только на повышение прозрачности, но и на борьбу с недобросовестными автошколами. Организации, чьи выпускники часто попадают в ДТП или показывают стабильно низкие результаты, рискуют потерять доверие клиентов. Это, в свою очередь, должно стимулировать учебные заведения улучшать свои программы и более строго подходить к отбору преподавателей.

Таким образом, запуск рейтингов автошкол становится важным шагом на пути к более безопасным дорогам и формированию ответственного подхода к подготовке водителей. Остается дождаться первых результатов, чтобы оценить, как изменится ситуация на практике.