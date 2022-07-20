ГИБДД напомнила водителям о штрафе в 1 500 рублей

Ранее мы писали «Не смогут уйти от ответственности»: как наказывают нарушителей с иностранными номерами В Главном управлении по обеспечению дорожного движения (ГУОБДД) МВД России раскрыли статистику по фиксации ... Читать далее

Как рассказали в столичном управлении Госавтоинспекции, наравне с разговорами по телефону без устройства hands free , нарушением считается просто сам факт нахождения телефона в руках водителя. Поэтому если водитель пишет sms или наговаривает аудиосообщение, он все равно будет оштрафован на 1 500 рублей. Телефон в любом случае отвлекает водителя дороги и подвергает опасности его и окружающих не меньше, чем разговор по телефону без hands free, напомнили в ведомстве.

Ответственность за нарушение правил пользования телефоном водителем автомобиля предусмотрена статьей 12.36.1 КоАП РФ. В Москве дорожные камеры уже научились распознавать телефоны в руках водителей. Все подозрительные фотографии изучает инспектор. Окончательные выводы он делает на основе серии снимков, полученных с комплекса фотовидеофиксации.

У водителей по-прежнему остается право оспорить вынесенное постановление по делу об административном правонарушении. Сделать это можно в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах