ГИБДД напомнила водителям о штрафе в 1 500 рублей
Ответственность за нарушение правил пользования телефоном водителем автомобиля предусмотрена статьей 12.36.1 КоАП РФ. В Москве дорожные камеры уже научились распознавать телефоны в руках водителей. Все подозрительные фотографии изучает инспектор. Окончательные выводы он делает на основе серии снимков, полученных с комплекса фотовидеофиксации.
У водителей по-прежнему остается право оспорить вынесенное постановление по делу об административном правонарушении. Сделать это можно в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.
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АвтоВАЗ возобновляет сборку Lada Largus (но радость будет недолгой)
Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о возобновлении производства автомобилей семейства Lada Largus. Сварка и окраска кузовов уже идет полным ходом. Первые товарные экземпляры сойдут с конвейера до конца текущей недели.Читать далее
-
20.07.2022, 10:07
Hyundai показала летающую маршрутку и назвала сроки запуска
На международном авиасалоне в Фарнборо компания Hyundai Motor Group представила прототип новейшего воздушного транспортного средства Supernal eVTOL, предназначенного для внутригородских пассажирских перевозок.Читать далее
-
20.07.2022, 09:13
КамАЗ готовит новый автобус-вездеход: как он будет выглядеть
КамАЗ работает над перспективным проектом полноприводного автобуса-вездехода, который сможет перевозить до 32 пассажиров в более комфортных условиях, по сравнению с традиционными «вахтовками».Читать далее
-
19.07.2022, 16:57
Взгляните на коллекцию автомобилей стоимостью 24 млн долларов в безумном подводном гараже
Блогерша Supercar Blondie отправилась в Дубае на экскурсию по особняку стоимостью 40 млн долларов и его столь же впечатляющему подводному гаражу, до краев заполненному экзотическими автомобилями.Читать далее
-
19.07.2022, 15:36
Одна ночь, один город и 60 внедорожников, которые «обезвредили» экологи-экстремисты
«Шиногасители» – новое радикальное экологическое движение против внедорожников, которое вербует последователей по всему миру. Идея зародилась в Великобритании, но быстро перекинулась через океан.Читать далее
-
19.07.2022, 14:44
Женщина отсудила у Tesla 100 тысяч евро за проблемы с автопилотом
Немецкий суд встал на сторону хозяйки Tesla, недовольной работой автопилота. Это неприятный прецедент для Tesla, которая и так находится под пристальным вниманием регулирующих органов из-за своей функции автономного управления.Читать далее
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