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24 октября 2019, 17:30

ГИБДД настоятельно рекомендует сменить резину

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По прогнозу синоптиков, «День жестянщика» на европейской части России наступит уже в ближайший вторник, 29 октября. Столбик термометра ночью опустится до отрицательных значений, а днем ожидаются снегопады. Госавтоинспекция напомнила о необходимости «переобуть» свои автомобили.
ГИБДД настоятельно рекомендует сменить резину

Фото взято из открытых источников

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Если за Уралом снег уже лежит, то жителей европейской части России погода до сих пор радует теплом. Однако, начиная с понедельника, температура начнет резко понижаться. Первые ощутимые заморозки ожидаются в ночь на вторник. Столичное управление ГИБДД попросило водителей поменять летние шины на зимние.

Синоптики обещают, что резкое похолодание на следующей неделе будет сопровождаться снегопадами, что в сочетании с обледенением дорожного полотна приведет к снижению сцепления и, как следствие, к росту аварийности на дорогах. По всей вероятности, в этом году «День жестянщика» придется на 29 октября. 

Возможно, имеет смысл в этот день вовсе отказаться от поездок на личном автомобиле, даже если он уже обут в зимние покрышки. Это поможет избежать близкого контакта с менее сознательными автомобилистами, которые не успеют поменять резину. Если же вы еще не обзавелись комплектом зимних колес, то можете узнать о новинках сезона из нашего сегодняшнего обзора. 

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ГИБДД настоятельно рекомендует сменить резину
{{material_127885}}Если за Уралом снег уже лежит, то жителей европейской части России погода до сих пор радует теплом. Однако, начиная с понедельника, температура начнет резко понижаться. Первые ощутимые заморозки ожидаются в ночь на вторник. Столичное управление ГИБДД попросило водителей поменять летние шины на зимние.Синоптики обещают, что резкое похолодание на следующей неделе будет сопровождаться снегопадами, что в сочетании с обледенением дорожного полотна приведет к снижению сцепления и, как следствие, к росту аварийности на дорогах. По всей вероятности, в этом году «День жестянщика» придется на 29 октября. Возможно, имеет смысл в этот день вовсе отказаться от поездок на личном автомобиле, даже если он уже обут в зимние покрышки. Это поможет избежать близкого контакта с менее сознательными автомобилистами, которые не успеют поменять резину. Если же вы еще не обзавелись комплектом зимних колес, то можете узнать о новинках сезона из нашего сегодняшнего обзора. 
2019-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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