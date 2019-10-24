24 октября 2019, 17:30
ГИБДД настоятельно рекомендует сменить резину
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По прогнозу синоптиков, «День жестянщика» на европейской части России наступит уже в ближайший вторник, 29 октября. Столбик термометра ночью опустится до отрицательных значений, а днем ожидаются снегопады. Госавтоинспекция напомнила о необходимости «переобуть» свои автомобили.
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Синоптики обещают, что резкое похолодание на следующей неделе будет сопровождаться снегопадами, что в сочетании с обледенением дорожного полотна приведет к снижению сцепления и, как следствие, к росту аварийности на дорогах. По всей вероятности, в этом году «День жестянщика» придется на 29 октября.
Возможно, имеет смысл в этот день вовсе отказаться от поездок на личном автомобиле, даже если он уже обут в зимние покрышки. Это поможет избежать близкого контакта с менее сознательными автомобилистами, которые не успеют поменять резину. Если же вы еще не обзавелись комплектом зимних колес, то можете узнать о новинках сезона из нашего сегодняшнего обзора.
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