ГИБДД научилась по камерам находить водителей, которых лишили прав
Фото: ГИБДД
В ходе последнего рейда всего за пару часов было выявлено 13 должников. Двое из них погасили долг на месте, а машины остальных одиннадцати эвакуировали на штрафстоянку. Также сотрудники ГИБДД остановили 45-летнего владельца Toyota Corolla, который сел за руль, будучи лишенным прав. Его немедленно доставили в суд, где ему назначили наказание в виде 100 часов исправительных работ. Помогла камера выявить и водителя на автомобиле Honda с подложными номерами. В Госавтоинспекции заявили, что подобные рейды будут проводиться в Красноярском крае каждый день.
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