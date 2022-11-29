ГИБДД назвала главную причину ДТП в 2022 году

Ситуация на российских дорогах постепенно улучшается. В сравнении с 2021 годом по всем основным причинам ДТП наблюдается снижение аварийности. Первое место с почти двукратным отрывом занимает нарушение правил проезда перекрестков. С января по октябрь по этой причине произошло 18 тысяч аварий, что на 7% меньше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику ГИБДД.

На второй строчке – несоблюдение дистанции: 10,4 тысяч инцидентов (-10,4%). Выезд на полосу встречного движения стал причиной 8,5 тысячи ДТП (-9,7%), примерно столько же аварий (8,4 тысячи) произошло из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов (-5,8%). Замыкает пятерку самых распространенных причин ДТП – проезд на красный свет: 2,8 тысячи случаев и снижение на 6% по сравнению с 2021 годом.

Госавтоинспекция постоянно ведет разъяснительную и пропагандистскую работу, направленную на воспитание грамотных и ответственных участников дорожного движения. И она приносит свои плоды. После очередной акции «Расставь приоритеты!», посвященной правилам проезда перекрестков, аварийность в октябре 2022 года снизилась на 8,2% по сравнению с октябрем 2021-го.

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