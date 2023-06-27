ГИБДД назвала причину жуткой аварии в Самарской области, в которой погибли 6 человек
В региональном управлением ГИБДД рассказали, что вероятным виновником ДТП стал гражданин Киргизии, сидевший за рулем Hyundai Elantra. Он выехал на полосу встречного движения и погиб, забрав с собой всех четверых своих пассажиров. Еще один погибший ехал в минивэне. Водитель минивэна выжил и был госпитализирован вместе с еще семью пострадавшими.
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-
06.03.2023, 07:48
Названы самые востребованные в России подержанные автомобили: сколько они стоят
Эксперты «Авито Авто» проанализировали ситуацию, сложившуюся на вторичном авторынке в начале 2023 года, и назвали самые популярные марки и модели подержанных автомобилей.Читать далее
-
13.02.2023, 17:18
5 седанов, которых очень не хватает сейчас в России
Уход с российского авторынка большинства европейских, корейских и японских автопроизводителей сильнее всего ударил по сегменту седанов. Практически единственная возможность сейчас купить новую четырехдверку – заказать ее по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
25.07.2022, 09:54
Журналистское расследование: кузовные детали для Hyundai Elantra, Santa Fe и Sonata делали 12-летние дети
Агентство Reuters опубликовало результаты скандального расследования, подтверждающего использование детского труда на штамповочном производстве в Люверне, штат Алабама, США.Читать далее
-
26.05.2022, 07:29
Вынесен первый приговор по новой статье: водителя оштрафовали на 200 000 рублей
Пресненский районный суд вынес первый в Москве приговор по новой статье УК РФ, вступившей в силу с 10 января 2022 года и предусматривающей внушительные штрафы для злостных нарушителей ПДД.Читать далее
-
01.03.2022, 17:43
Дилер продает Hyundai Creta за 4 млн рублей и Solaris за 2,8 млн
Одновременно с ростом рекомендованных автопроизводителем розничных цен (РРЦ), растут и аппетиты дилеров. В Сети появились фото обновленных прайс-листов на три популярные модели Hyundai.Читать далее
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