ГИБДД назвала причину жуткой аварии в Самарской области, в которой погибли 6 человек

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Как сообщили в региональном управлении ГИБДД по Самарской области, смертельная авария произошла 27 июня примерно в половину второго ночи на 110-м километре автодороги А-300. Столкнулись минивэн Honda Stepwgn и седан Hyundai Elantra. Шесть человек погибли на месте, восемь человек с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Все они иностранцы, граждане Узбекистана и Киргизии.

В региональном управлением ГИБДД рассказали, что вероятным виновником ДТП стал гражданин Киргизии, сидевший за рулем Hyundai Elantra. Он выехал на полосу встречного движения и погиб, забрав с собой всех четверых своих пассажиров. Еще один погибший ехал в минивэне. Водитель минивэна выжил и был госпитализирован вместе с еще семью пострадавшими.

Упомянутые модели: Hyundai Elantra (от 894 900 Р ) , Honda Stepwgn

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