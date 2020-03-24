24 марта 2020, 22:26
ГИБДД обнулит регистрацию автомобилей, владельцы которых умерли
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Федеральная налоговая служба будет передавать Госавтоинспекции данные об умерших собственниках автомобилей. На основании этой информации ГИБДД сможет снимать такие машины с регистрационного учета.
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Теперь в ГИБДД, наконец, наладили взаимодействие с налоговой инспекцией. Данные об умерших автовладельцах будут оперативно передавать полицейским инспекторам, которые смогут аннулировать регистрацию машины. В Госавтоинспекции уже приступили к чистке своей базы. Водителя, который попадется за рулем числящегося за умершим автомобиля, оштрафуют. Само транспортное средство отправят на штрафстоянку, предварительно сняв с него номера. Забрать машину оттуда можно будет, лишь имея на руках свидетельство о праве на наследство.
Сейчас по закону автомобилем нельзя пользоваться после смерти собственника до момента вступления в наследство. Страховка и доверенность автоматически прекращают свое действие. Следовательно, водителю, управляющему не переоформленным автомобилем грозит как минимум два штрафа: за управление машиной без полиса ОСАГО (800 рублей) и за управление автомобилем без регистрации (500 – 800 рублей).
Если наследники захотят продать автомобиль, ставить его на учет не обязательно. Достаточно оформить договор купли-продажи между новым собственником и покупателем. А регистрировать автомобиль в ГИБДД будет уже новый владелец.
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