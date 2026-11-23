Где по правилам можно крепить видеорегистратор и телефон на лобовом стекле, чтобы не получить штраф

Само устройство на стекле не означает штрафа. Решает обзор с водительского места. За его ограничение предусмотрены предупреждение или 500 рублей. ГИБДД объяснила, какие предметы исключены из запрета.

Само устройство на стекле не означает штрафа. Решает обзор с водительского места. За его ограничение предусмотрены предупреждение или 500 рублей. ГИБДД объяснила, какие предметы исключены из запрета.

С 1 сентября 2023 года в перечне неисправностей уточнили требования к обзорности с места водителя. Изменения внесло Постановление Правительства РФ от 27.05.2023 № 837. Пункт 7.3 запрещает эксплуатацию автомобиля, если дополнительные предметы или нанесенные покрытия ограничивают обзорность; отдельного запрета на видеорегистраторы, смартфоны и навигаторы он не устанавливает.

За нарушение этих требований предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Наличие состава правонарушения устанавливают при рассмотрении конкретного административного дела: само крепление устройства на стекле не означает автоматического назначения штрафа.

В ноябре 2026 года Госавтоинспекция напомнила, что телефон, навигатор или иной гаджет на лобовом стекле может повлечь санкцию, если заметно ограничивает обзор. Госавтоинспекция Новосибирской области также указывает: при оценке учитывают фактическое влияние устройства на возможность видеть дорогу и контролировать дорожную обстановку. Обзору могут мешать и декоративные элементы, ароматизаторы или фигурки.

По действующему перечню эксплуатация автомобиля запрещена, если установленные предметы или покрытия мешают обзору водителя. Исключения предусмотрены для зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей и радиоантенн, наружных, нанесенных или встроенных в стекла. Также исключены нагревательные элементы устройств размораживания и осушения ветрового стекла.

Пункт часто принимают за полный запрет видеорегистраторов, держателей телефона и навигаторов. Смысл другой: дополнительный предмет нарушает требование, только если ограничивает обзор. Это условие действовало и до 1 сентября 2023 года; изменения уточнили исключения для перечисленных элементов автомобиля.

ГИБДД рекомендует закреплять гаджеты так, чтобы они не мешали обзору и не отвлекали от управления. Компактный регистратор можно разместить за зеркалом заднего вида, если он полностью помещается там и не попадает в поле зрения водителя. Не следует ставить крупные устройства в центральной части стекла или использовать длинные держатели, способные перекрыть вид на дорогу. Еще один вариант - видеорегистратор-зеркало.

Требования к обзорности касаются также тонировки и других покрытий стекол. Светопропускание ветрового и передних боковых стекол, обеспечивающих переднюю обзорность, должно составлять не менее 70%. Нарушения, связанные с характеристиками стекол, регулируются отдельными положениями статьи 12.5 КоАП РФ.